Премьер-министр Литвы раскрыл свой смертельный диагноз

”После президентских выборов я решил проверить свое здоровье, во время проверки заметили сбои в лимфатической системе. К сожалению, диагноз можно было установить только после операции — лимфома”, — сказал премьер.

Сквернялис подтвердил, что первый цикл лечения прошел во вторник.

26 августа президент Литвы Гитанас Науседа издал декрет, которым разрешил главе правительство взять больничный до 4 октября, если это потребуется. Он сделал это после того, как Сквернялис сообщил, что ему необходимо продолжить лечение.

"Я чувствую себя отлично. В течение двух месяцев — за сентябрь и октябрь, циклы лечения должны завершиться. Врачи рассчитывают на полное выздоровление", — сказал он.