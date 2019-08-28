Премьер-министр Литвы раскрыл свой смертельный диагноз

Сегодня после заседания правительства премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рассказал о состоянии своего здоровья, пишет Ru.delfi.lt.
”После президентских выборов я решил проверить свое здоровье, во время проверки заметили сбои в лимфатической системе. К сожалению, диагноз можно было установить только после операции — лимфома”, — сказал премьер.
Сквернялис подтвердил, что первый цикл лечения прошел во вторник.
26 августа президент Литвы Гитанас Науседа издал декрет, которым разрешил главе правительство взять больничный до 4 октября, если это потребуется. Он сделал это после того, как Сквернялис сообщил, что ему необходимо продолжить лечение.
"Я чувствую себя отлично. В течение двух месяцев — за сентябрь и октябрь, циклы лечения должны завершиться. Врачи рассчитывают на полное выздоровление", — сказал он.
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