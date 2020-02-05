Представитель Зеленского: "Украина не готова к возврату Крыма!"

"Вот если агрессор Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должна быть готова, но то, что сейчас мы видим, – нам еще работать и работать", – цитирует Кориневича "Обозреватель".

"Нам надо работать ради деоккупации, ради реинтеграции. Ради международного давления на государство-агрессора, государство-оккупанта, и надо быть готовыми к тому моменту, что нам необходимо будет возвращаться в Крым", – резюмировал он.

В 2014 году Крымский полуостров перешел под контроль Российской Федерации. Международное сообщество, включая Европейский Союз, не признает присоединение Крыма к России.