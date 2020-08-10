10.08.2020, 10:55

Правозащитник о митингах в Минске: есть сведения об одном погибшем, на него наехал спецтранспорт

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Правозащитник о митингах в Минске: есть сведения об одном погибшем, на него наехал спецтранспорт
Протесты в МинскеFoto: SIARHEI LESKIEC, AFP

По официально неподтвержденной информации, в ходе протестов в Минске погиб один человек.

Один человек погиб во время протестов в Минске ночью 10 августа. Об этом ТАСС сообщил глава правозащитного центра ”Весна” Валентин Стефанович.

”Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы”, — рассказал представитель правозащитного центра ”Весна” Валентин Стефанович, передает телеграмм канал NEXTA.

Имя, возраст и пол погибшего не известны. В МВД Беларуси заявили, что в ходе протестов в стране никто не погиб.

Делом наезда автозака на демонстрантов занимается подполковник юстиции, заместитель начальника управления ГКСЭ по г. Минску Брель Сергей Викторович.

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По показаниям ОМОНовцев, ”протестующие, вооружённые подручными средствами лица сами с разбегу бросались на автозак, били, протыкали и пытались попасть внутрь”.

Возбуждено уголовное дело по статьям 293 и 364 УК РБ (массовые беспорядки, нападение на сотрудников милиции и порча имущества) — в том числе на покойного.

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