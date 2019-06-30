30.06.2019, 12:50

Появился из ниоткуда. Жителей Паневежиса переполошил украинский военный самолет

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ru.DELFI.lt
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Появился из ниоткуда. Жителей Паневежиса переполошил украинский военный самолет
Delfi.lt

29 июня вечером паневежцы переполошились, они заметили, что над их домами довольно низко пролетел украинский военный самолет Ил-76МД и сообщили об этом в редакцию портала DELFI.

Читатели портала DELFI проверили сайт flightradar24.com, на котором можно следить за перемещением самолетов — беспокойство вызвал тот факт, что самолет появился над Паневежисом как бы из ниоткуда.

Однако военные Департамента стратегической коммуникации Литовской армии пояснили DELFI, что ничего необычного не произошло. В субботу вечером на Украину вылетели украинские военные, которые принимали участие в учениях на территории Литвы. Они прибыли в страну несколько недель назад.

Паневежцы увидели самолет во время взлета, поэтому он и находился невысоко. Самолет вылетел с Паюостского аэродрома, который находится рядом с Паневежисом. Этот аэродром давно не используется, только изредка им пользуются военные.

Самолет из Литвы вылетел на Украину, его путь пролегал через Польшу.

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