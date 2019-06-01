Постпред: Россияне не сильно стремятся к безвизовому режиму с ЕС

”Я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом”, — сказал Чижов в интервью Deutsche Welle.

А тут Владимир Чижов (он почти 15 лет представляет Россию в Евросоюзе) говорит, что россияне не хотят безвизового режима с ЕС. Почему? "Внутреннее ощущение".



Полностью #НемцоваИнтервью: https://t.co/MVSWbv4gb6 pic.twitter.com/QT3ncK1BJI — DW на русском (@dw_russian) May 30, 2019



Дипломат при этом уточнил, что не проводил на этот счёт никаких исследований. ”Это моё внутреннее ощущение”, — сказал постпред РФ при ЕС.