Посол России: КНДР избежала эпидемии COVID-19

"Можно сказать, что КНДР стала чуть ли не единственной страной в мире, которая на настоящий момент избежала эпидемии и, пока границы остаются на замке, опасности проникновения болезни нет, — отметил посол. — Это большое достижение и большой плюс".

При этом российский дипломат отметил, что "с этим связан и колоссальный вызов, который неизбежно встанет перед республикой в будущем". "Теперь уже понятно, что коронавирус никуда не уйдет, всем нам придется научиться с ним жить, — пояснил он. — Ученые утверждают, что, проходя сейчас через тяжелые испытания, связанные с болезнью, госпитализациями, страданиями и смертями, человечество обретает иммунитет".

"Если это действительно так, получится, что северокорейцы останутся, возможно, единственными в мире, кто, справившись со сложнейшей задачей не впустить вирус в свой дом, не обретет коллективной невосприимчивости к заболеванию", — отметил Мацегора.

По мнению посла, "рано или поздно встанет вопрос открытия границы, возобновления делегационных обменов, деловых поездок, туризма, учебы за рубежом и так далее, на родину в КНДР должны вернуться те, кто не успел этого сделать до отмены рейсов". "Что в этой ситуации делать? — задается вопросом он. — Сохранять самоизоляцию на неопределенно долгий период, дожидаясь вакцины для проведения прививок в масштабах всей страны? В конце концов открыть границы, предварительно изучив опыт других стран, накопив лекарства, оборудовав больничные койки и приготовившись пройти тот путь, который соседи уже преодолели?"

"Искренне надеюсь, что наши корейские друзья найдут достойный ответ на этот непростой вопрос", — резюмировал посол РФ в КНДР.