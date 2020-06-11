11.06.2020, 15:21
Посол РФ в Эстонии разъясняет, на каких условиях Россия готова частично открыть границы(43)
Россия частично откроет границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками, сообщил в интервью Олегу Беседину Посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров.
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