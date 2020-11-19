Последствия пандемии для экономики: "долговое цунами", зомби-компании и зомби-банки

При таких темпах роста задолженности мировой экономике будет трудно сократить объем заимствований в будущем без "значительных негативных последствий для экономической активности", предупредил IIF.

Общий объем мировой задолженности увеличился на $15 трлн в текущем году, за весь год он может превысить $277 трлн. IIF ожидает, что показатель достигнет 365% мирового ВВП к концу 2020 года по сравнению с 320% на конец 2019 года.

Наиболее обременительной долговая нагрузка является для развивающихся рынков, где объем задолженности вырос на 26 процентных пунктов с начала года, приблизившись к 250% ВВП, предупредили аналитики.

На этой неделе Замбия стала шестой развивающейся страной, объявившей о дефолте в 2020 году. При этом число дефолтов, как ожидается, продолжит расти на фоне продолжающейся пандемии.

Страны G20 объявили об инициативе, которая на текущий момент позволяет 46 из беднейших стран мира отложить выплату задолженности на сумму около $5 млрд. Они также близятся к тому, чтобы предоставить беднейшим странам доступ к дополнительному финансированию со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Между тем аналитики говорят о необходимости дополнительных мер для противостояния растущему риску бюджетного кризиса в большом количестве развивающихся государств.

Развивающиеся страны рискуют столкнуться с ростом инфляции, если попытаются монетизировать долг за счет покупки собственных облигаций, как некоторые из них уже сделали в текущем году, а если же позволят объему задолженности расти, их ждет дефляция, считает директор по исследованиям развивающихся рынков JPMorgan Луис Оганес.

"Высокие уровни задолженности приведут к появлению зомби-банков и зомби-компаний, которые будут тормозить рост", — сказал он.

С начала пандемии ведущие мировые центробанки понизили процентные ставки и приняли стимулирующие меры для поддержки мировой экономики, что позволило снизить стоимость заимствований. Между тем падение налоговой выручки значительно усложняет возможность обслуживания долгов развивающихся рынков.