После авианалетов в Сирии ООН требует ответов от России

Организация Объединенных Наций (ООН) во вторник, 25 июня, запросила у России информацию о том, как та использует данные о местоположении сирийских больниц. К подобному шагу организацию подтолкнула серия авианалетов на сирийские регионы, при которых пострадали, среди прочих, медицинские учреждения. Координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выразил в Совете Безопасности сомнения в том, что больницы, которые предоставляют организации свои координаты, на самом деле защищены.

С конца апреля российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама. Россия является ближайшим союзником сирийского президента Башара Асада.

Десятки тысяч беженцев

Дамаск утверждал, что целью атак являлось уничтожение объектов джихадистов. В свою очередь представители ООН и Всемирной организации здравоохранения отметили, что от бомбардировок пострадали не менее десяти школ и более 23 больниц. По данным ООН, свыше 150 тысяч человек покинули регионы, спасаясь от боевых действий.

Военный конфликт между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.