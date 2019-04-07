Польша потребует от Германии 900 млрд долларов репараций

Власти Польши намерены выставить Германии крупный счет за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны. Депутат от правящей в стране партии "Закон и справедливость" Януш Шевчак оценил сумму репараций в $900 млрд, передает ТАСС.
"Позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет", — отметил депутат в интервью информационному ресурсу wpolityce.pl. По его словам, "тем более удивительно отношение германских политиков, которые учат поляков в вопросах верховенства закона".
"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее $900 млрд, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", — сказал депутат.
Шевчак заявил, что Польша намерена последовательно идти к получению репараций. К концу 2019 года парламентская группа, которая занимается подсчетом итоговой суммы компенсации, должна представить окончательный отчет.
Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля 2017 года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций.
В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.