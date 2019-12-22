22.12.2019, 12:49

Польша обвинила власти России в искажении картины Второй мировой войны

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МИД РФ: Польша сама виновата
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Польша обвинила власти России в искажении картины Второй мировой войны
www.gov.pl

В МИД Польши раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны, заявив об искажении российскими властями предыстории данного конфликта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

”Мы с недоверием и обеспокоенностью отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина … которые представляют собой ложную картину событий”, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что после обретения Польшей независимости в 1918 году страна стремилась к сбалансированной политике как в отношениях с Германией, так и с Советским Союзом. По мнению МИДа Польши, эти государства действовали во вред республике.

Там отметили, что заявление Путина подрывает совместную работу российских и польских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые ”пытались найти истину и искали примирения” между двумя государствами.

Реакция Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители Варшавы, а не Москвы на протяжении многих лет подрывали работу экспертов, призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран, а также двусторонние отношения. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Захаровой, ”агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций Евросоюзом” являются прямым доказательством этого.

Так она прокомментировала заявление МИД Польши в связи со словами президента России Владимира Путина относительно начала и хода Второй мировой войны.

19 декабря на Большой пресс-конференции Путин отметил, что советские войска вошли в Польшу после утраты со стороны польского правительства контроля за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны.

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