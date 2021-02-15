15.02.2021, 09:10

Полиция Литвы в шоке: что белорусы рассказывают о пытках?

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Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.Andres Putting

Жертвы пыток белорусских силовиков обращаются за помощью в правоохранительные органы стран ЕС. По нескольким заявлениям проводятся проверки в Литве. Что шокирует полицейских в рассказах потерпевших?

В Беларуси за полгода с начала протестов не заведено ни одного уголовного дела о насилии в отношении демонстрантов, несмотря на то, что, по официальным данным, в Следственный комитет РБ поступило около 1800 подобных заявлений.Между тем некоторые пострадавшие воспользовались возможностью расследования преступлений в рамках универсальной юрисдикции и обратились в правоохранительные органы стран ЕС.

Поможет ли Литва пострадавшим белорусам?


Литва стала первой страной, в которой начали расследование против белорусских силовиков в рамках универсальной юрисдикции. "Действительно, ведется расследование, и на данный момент (на 9 февраля 2021 года. — Ред.) четыре человека признаны потерпевшими, но их количество может измениться", — рассказала DWглава отдела коммуникаций Генеральной прокуратуры Литвы Елена Мартинониене.От других комментариев представитель ведомства воздержалась.

"Белорус Максим Хорошин прошел через пытки и отсидел за то, что просто раздавал цветы на мирных акциях протеста. Он приехал в Вильнюс, мы (штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. — Ред.) встретились и решили помочь ему подать документы в прокуратуру. Мы хотим, чтобы люди знали, что делать, куда обращаться в таких случаях", — отмечает советник Светланы Тихановской Александр Добровольский.

По его словам, в Литве были похожие дела в отношении тех, кто скрывался от следствия после событий 1991 года в Вильнюсе. "При отсутствии обвиняемых были собраны доказательства, вынесены приговоры, — говорит Добровольский. — В Литве есть четкое описание ситуации в Уголовном кодексе. Также есть политическая воля — правоохранительные органы проводят расследования, несмотря на возможные международные конфликты".

Белорусы жалуются на пытки


7 февраля первое заявление было подано в Центральное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии. Как сообщил "Радые Свабода" адвокат Алексей Кренке, белорус обвиняет ОМОН в Гродно в пытках в августе 2020 года, идентифицированы конкретные люди.

Готовятся документы и в правоохранительные органы Польши. "Думаю, в ближайшие два месяца будет несколько десятков подобных заявлений, расследования начнутся и в других странах. Надо понимать, что у большинства государств нет подобной правовой практики, но это предусмотрено в их Уголовных кодексах, а также конвенцией против пыток, имплементированной в национальные законодательства", — говорит Александр Добровольский. Он уверен, что следствие установит многих исполнителей преступлений и тех, кто отдавал приказы. И поскольку пытки — не политический вопрос, никто не сможет прекратить розыск подозреваемых через Интерпол: "Результатом, конечно, должно стать расследование и суды над этими людьми в Беларуси, но даже если пока этого не будет, они не смогут выехать ни в какую-то другую страну без риска быть арестованными".

Литовская полиция в шоке от рассказов белорусов?


Среди подавших заявление о пытках белорусских силовиков — гражданка Литвы белорусского происхождения Мария Матусевич: "Мои показания записывали шесть часов. Мне показалось, литовская полиция была в шоке от услышанного".

Матусевич задержали в Минске ночью 11 августа. "Как только двери микроавтобуса закрылись, омоновцы начали нас бить. Меня не трогали, пока не вспомнили, что я гражданка Литвы. Потом привезли во Фрунзенское РУВД, там весь спортзал был в моче, крови и фекалиях. У них была пыточная в тире, туда заводили 6-7 парней и били по 15-30 минут, девушек водили в тир на допрос, чтобы мы ломались", — вспоминает Матусевич.

После РУВД, уже в середине дня, ее отправили в ЦИП на Окрестина(Центр изоляции правонарушений в переулке Окрестина в Минске. — Ред.), там до позднего вечера держали вначале на улице, затем в прогулочном дворике, еще несколько часов в четырехместной камере, где было около 60 человек. Отпустили в ночь на 13 августа, без протокола — суда не было.

В конце октября Матусевич уехала в Литву. Она отмечает, что больше двух месяцев не было никаких повесток, только в декабре пришло письмо о том, что ей аннулируют вид на жительство в Беларуси. Также выяснилось, что Матусевич оштрафовали на 20 базовых величин (около 180 евро) и запретили въезд в страну на пять лет. Девушка собирает деньги на адвоката, чтобы доказать незаконность данного решения.

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