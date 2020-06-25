Покончил с собой: названа причина смерти сына Никиты Хрущева
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что его тело было найдено с ранением головы. По данным полиции, очевидных признаков следов насилия не обнаружено.
О смерти Хрущева-младшего сообщалось еще 18 июня, но тогда не поступало информации о самоубийстве.
Сергей Хрущев имел российское и американское гражданство — в 1991 году известного ученого и публициста пригласили в университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Впоследствии он остался жить в США.
В СССР Хрущев-младший занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.
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