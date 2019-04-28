28.04.2019, 20:20

Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан, перед атакой он опубликовал антисемитское письмо

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NEWSru.com
EST 6

Три человека пострадали в субботу в результате стрельбы в синагоге в городе Поуэй (штат Калифорния), передает ТАСС. Злоумышленник открыл стрельбу в синагоге Chabad Way приблизительно в 11:30 утра по местному времени (21:30 по Москве). В больницы с ранениями были доставлены четыре человека.

Через несколько часов полиция задержала подозреваемого в стрельбе. "Подозреваемый взят под стражу", — сказал шериф округа Сан-Диего Билл Гор на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News, уточнив позднее, что речь идет о белом 19-летнем мужчине по имени Джон Ирнест, который до этого проживал непосредственно в Сан-Диего.

Шериф также подтвердил, что в результате стрельбы пострадали четыре человека, которые были в скором времени доставлены в больницу. "К сожалению, одна из пострадавших умерла от полученных ранений", — добавил он.

Мэр города Поуэй Стив Вос назвал данный инцидент преступлением на почве ненависти. "Наши мысли и молитвы направлены к семьям [пострадавших] и тем, кто займется расследованием", — сказал он.

По данным телеканала NBC, Джон Ирнест утром в день нападения разместил на одном из порталов для обмена файлами публикацию, ссылку на которуюон опубликовал в Facebook. Свой пост он сопроводил комментарием о том, что "вскоре начнется трансляция".

Телеканал отмечает, что ни самой трансляции, ни ссылки на нее в публикации не было. К настоящему моменту аккаунт стрелка и публикация удалены администрацией социальной сети.

Джон Ирнест был также назван одним из подозреваемых по делу о пожаре, который вспыхнул в синагоге одного из близлежащих городов в марте этого года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье выразил соболезнования в связи со стрельбой в американской синагоге. "Я глубоко обеспокоен нападением на синагогу, которое произошло в эту субботу во время пасхальной службы. Мы все должны быть едины перед лицом антисемитизма и всех форм ненависти. Мои мысли с семьями жертв и еврейским сообществом по всему миру", — написал он на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил в воскресенье нападение на синагогу в Калифорнии и призвал международное сообщество активизировать борьбу с антисемитизмом. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал в Twitter.

"Я осуждаю преступное нападение в синагоге в Калифорнии, это удар в сердце еврейского народа. Мы выражаем соболезнования семье Лори Гилберт Кей и желаем скорейшего выздоровления раненым. Международное сообщество должно активизировать борьбу с антисемитизмом", — написал Нетаньяху.

Президент Израиля Реувен Ривлин назвал нападение на синагогу в США "еще одним болезненным напоминанием о том, что антисемитизм и ненависть к евреям все еще повсеместно с нами". "Ни одна страна и ни одно общество не застрахованы от этой чумы. Только через сохранение памяти о Холокосте и воспитание терпимости мы можем справиться с этой чумой", — добавил он.

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