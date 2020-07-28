Почему Зеленскому не стоит ждать быстрого мира в Донбассе

С 27 июля на линии разграничения в Донбассе должен был начаться "полный и всеобъемлющий" режим прекращения огня. Договоренность об этом была достигнута во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ). А накануне начало перемирия в телефонном разговоре друг с другом приветствовали президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин. Ранее в офисе Зеленского уже успели заявить, что перемирие, в случае его соблюдения, "является базовой предпосылкой реализации минских соглашений и открывает путь к выполнению других положений (этих — Ред.) договоренностей".

Но уже через несколько часов после начала режима прекращения огня с украинской стороны прозвучали обвинения в том, что противник его нарушает. Командующий Операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил об обстреле со стороны пророссийских сепаратистов. Представители самопровозглашенной "ДНР" назвали заявление украинских военных "провокацией".

Стоит отметить, что это уже более чем двадцатая по счету подобная договоренность о полном и всеобъемлющем перемирии на линии разграничения в Донбассе с начала войны в 2014 году. Ни одна из них так и не привела к устойчивому прекращению огня. Подобный шаг всегда встречает сопротивление и со стороны патриотически настроенной части украинского общества. Уже вечером в понедельник, 27 июля, возле офиса президента Украины в Киеве была запланирована акция протеста. Ее организаторы настаивают: объявляя перемирие, украинская власть соглашается лишать бойцов ООС права открывать огонь и вести разведку, что может стать шагом к "поражению в войне".

Минские договоренности под угрозой?



Однако сомнения в целесообразности выполнения минских договоренностей, несмотря на миролюбивую риторику, в последнее время все чаще звучат и со стороны украинских властей. Так, 9 июля вице-премьер Украины и член украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что соглашения уже не отражают реалий на востоке Украины.

В своем блоге на сайте Atlantic Council он объяснил это следующим образом: "Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела вследствие дальнейшей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли. Понятно, что такие аномалии лишают весь минский процесс его логики".