По следам Балтийского пути. Жители Латвии выстроятся в цепь солидарности до Беларуси

Воодушивившись идеей литовцев, латвийские активисты решили организовать цепь из людей до границы Беларуси. Предполагается, что акция начнется в Даугавпилсе и пройдет по примеру Балтийского пути в дни восстановления независимости Латвии, пишет портал Mixnews.
Об этом сообщается на специально созданной в Twitter странице @free_Belarus_lv с новостями о происходящем в этой стране, переведенными на латышский язык и с хэштегами #FreedomforBelarus, #жывебеларусь.
"Вы помните наш мирный протест "Балтийский путь" 23 августа 1989 года? 23 августа 2020 года литовцы организуют цепочку людей от Вильнюса до границы с Беларусью. У нас тоже есть граница с Беларусью", — сказано в сообщении.
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