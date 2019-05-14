Планы строительства церкви на месте сквера в Екатеринбурге вызвали массовую акцию протеста с применением насилия

Некоторые собравшиеся берутся за руки и образуют вокруг строительной площадки огромный хоровод. На здешнем жаргоне это называется ”обнимать сквер”: таким же образом протестующие ”обнимали пруд” в 2017 году на первых протестных акциях, когда инициаторы строительства храма предлагали построить церковь не в сквере на берегу городского пруда, а на искусственном острове в его акватории.

Другие горожане даже не прогуливаются, а откровенно веселятся. Какая-то девушка сидит под березой, играет на балалайке и поет частушки: ”Уж ты, матушка Исеть, сколько можно все терпеть? Выходи из берегов и погнали с нами петь”. Исполнительницу снимают на телефоны, и никто не подпевает, она и сама не очень-то помнит свой текст: потому что все время подглядывает как в шпаргалку в смартфон.

Среди пришедших — городские оппозиционные политики, журналисты и общественники, но акция не организованная, иерархия героев тут своя. Главнее всех — Алена Смышляева, предвестница протеста: утром этого же дня ее задержала полиция за то, что Алена пробралась на огороженную территорию. Сама девушка в фейсбуке написала, что ”не заметила забор”, ”просто его раскачала, и он упал”.

В действительности, преодолев ”незаметный” забор, девушка залезла на дерево и начала вести видеотрансляцию в фейсбуке, в которой успела рассказать, что ”припозднилась на пробежку, залезла на свое дерево, а сейчас меня окружили мужчины”. Основанием для задержания стала статья 20.17 КоАП РФ — нарушение пропускного режима охраняемого объекта. В отделении полиции Алена рассказала, что ”просто залезает на деревья, потому что у них такие же волны, как у тела человека, это для здоровья полезно”. После трех часов в полиции Алену отпустили (выбраться помог брат-юрист), и вечером она снова пришла в сквер. Она объясняет, что ей грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей и конфискация орудия совершения административного правонарушения. ”Тогда надо меня всю изъять, потому что я просто пробежала, уронив забор. Меня всю изымут: Росгвардия уже позвала меня на шашлыки”, — говорит Алена.

Не все собравшиеся столь благодушны. Кто-то рассуждает о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен уйти в отставку, кто-то резко отзывается о церкви и ее спонсорах.

В итоге толпа — включая тех, кто уже наобнимался со сквером — образует вокруг забора круг, глядя на людей по ту сторону сетки (то есть на охранников), как зрители смотрят на представление в цирке. И представление начинается.

Сначала кто-то изредка бьет по забору, выкрикивает лозунги — первые попытки пресекают сами собравшиеся, которые говорят, что это можно трактовать как несанкционированный митинг. Но полиции не видно, и лозунги, а также атаки на забор учащаются. Кто-то пытается трясти легкую конструкцию (чоповцам поначалу удается с этим справиться), затем нападки становятся решительней. Одни стучат по сетке ладонями или трясут ее, кто-то молотит тростью. Стоящие во втором ряду и дальше от забора все решительней выкрикивают ”Скверу быть!”, ”Это наш город!” и лозунг-парафраз ”Россия будет зеленой!”

Протестующих пытается остановить один из участников акции — немолодой, но энергичный мужчина в бейсболке с надписью ”Единая Россия” и в футболке ”Путин, Родина, Единство — нашей силы материнство”. У него в руках самодельный плакат с фотографией губернатора Куйвашева (на снимке глава области стоит с растерянным лицом на службе в храме). Зовут активного мужчину Вадим (он не называет свою фамилию, даже когда спрашиваешь прямо), но про него известно, что когда-то он, кажется, был помощником депутата Госдумы, а до того работал в структурах МВД. Сейчас Вадим — частый посетитель массовых мероприятий и политических акций в Екатеринбурге, и он против храма, но, видимо, и против несанкционированных митингов.

Вадим с внешней стороны ограждения пытается осаждать наиболее рьяных участников акции, называя их провокаторами. Ему даже удается урезонить кого-то, но потом он совершает ошибку, крикнув: ”Не порочьте нашу идею, не трогайте забор!” Ему тут же отвечают: ”Забор — твоя идея? В голове у тебя забор!” С его головы несколько раз сбивают бейсболку ”Единая Россия”, кто-то даже предлагает окунуть Вадима в воду, но главное — толпа с разных сторон наседает на забор и валит ограду на землю, а потом заполняет охраняемую территорию. Кто-то тут же садится или даже ложится на захваченную часть газона. Чоповцы отступают и становятся лицом к протестующим — и спиной к загадочной темно-зеленой палатке, бросив без охраны стоящие в стороне туалеты и трактор.

Полиция не мешала несанкционированной акции. Толпу разгоняли неизвестные крепкие мужчины