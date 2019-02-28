28.02.2019, 14:40
Песков назвал ”дополнительным ударом” принятие в США закона о новых санкциях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие в США закона о новых санкциях против России станет дополнительным ударом по отношениям двух стран. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
По его словам, документ не представлен в окончательной редакции, но в Кремле его внимательно изучают.
Песков назвал это ”серьезным материалом”.
Реализации этого законопроекта ”станет дополнительным ударом” по двусторонним отношениям, отметил Песков.
Ранее в Госдуме объяснили, почему новых санкций США против России не нужно бояться.