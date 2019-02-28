Песков назвал ”дополнительным ударом” принятие в США закона о новых санкциях

По его словам, документ не представлен в окончательной редакции, но в Кремле его внимательно изучают.

Песков назвал это ”серьезным материалом”.

Реализации этого законопроекта ”станет дополнительным ударом” по двусторонним отношениям, отметил Песков.

Ранее в Госдуме объяснили, почему новых санкций США против России не нужно бояться.