28.02.2019, 14:40

Песков назвал ”дополнительным ударом” принятие в США закона о новых санкциях

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Gazeta.ru
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Dmitri Peskov
Dmitri PeskovFoto: Iliya Pitalev, Sputnik

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие в США закона о новых санкциях против России станет дополнительным ударом по отношениям двух стран. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

По его словам, документ не представлен в окончательной редакции, но в Кремле его внимательно изучают.

Песков назвал это ”серьезным материалом”.

Реализации этого законопроекта ”станет дополнительным ударом” по двусторонним отношениям, отметил Песков.

Ранее в Госдуме объяснили, почему новых санкций США против России не нужно бояться.

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