"Перелет и карантин оплачивается". Прибывшие спецрейсом украинские рабочие рассказали, в каких отраслях будут работать

Дмитрий

Карантин мы будем проводить в Пярну. Работодатель полностью оплачивает это время и проживание. То есть, с нас никаких издержек. И в договоре это все прописано. Мы должны были прилететь сюда еще в начале апреля. Билеты были куплены в марте, потом — карантин. И вот ждали ждали, наконец дождались.

Руслан

Я уже четвертый год работаю в Эстонии. Мне нравится ваша страна. Плюс все знают хорошо русский язык. Разница по зарплате по сравнению с Украиной — в два раза. И не обманывают.

Работодатель оплачивает проживание и перелет. В этом плане работодатель хороший. Все нравится. Только что сделал тест на коронавирус, не знаю, когда результат скажут. А пока буду находиться на самоизоляции где-то. В договоре прописано где, нас сейчас туда отвезут. Работать буду в агрофирме на зерноуборочном комбайнере.

Девушка (анонимно)

В прошлом году приезжала в Эстонию по работе с сестрой, а в этом прилетела сама. Разница в зарплате с Украиной ощутимая. Если у нас 7-8 тысяч гривен (222-253 евро) в месяц, то тут, конечно, больше. Пока что ожидания от работы самые позитивные, так долго этого ждала. Во время карантина буду жить в отдельной квартире, адрес уже есть.

Виталий

Мы будем заниматься ремонтом и строительством железной дороги. Нашли вакансию еще в прошлом году, мы уже не первый раз здесь. Думали приехать весной, но не вышло. Платят намного больше, чем в Украине. Если бы платили так же, то сюда не приехало бы столько много людей.

Мужчина (анонимно)

Работать буду на заводе. Я не первый раз уже заграницу приезжаю на заработки. Но в Эстонии первый раз. А почему бы и нет? Хорошая экономически развитая страна. Работодатель нам оплатил перелет и проживание.

Дмитрий

Работу нашел еще два года назад через агенство. Теперь по контракту на одно и то же место приезжаю. Работаю на заводе по производству сыра. Здесь снова на 9 месяцев. А в будущем может быть и навсегда перееду.

Тест на коронавирус сдал прямо в аэропорту. Теперь буду сидеть на карантине две недели. На это время работодатель полностью оплачивает и квартиру, и питание. Почему Эстония? Здесь спокойно, климат подходит, люди доброжелательные. Намного лучше, чем в Польше.