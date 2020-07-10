Пентагон запросил более $130 млн на расширение авиабазы в Румынии

ВВС США планирует превратить эту авиабазу в крупный хаб для операций в Юго-Восточной Европе и в регионе Черного моря.

Реконструкция авиабазы является самым крупным зарубежным инфраструктурным проектом Пентагона в рамках программы "Европейская инициатива сдерживания", которая была принята администрацией США в июне 2014 года для сдерживания России.

На авиабазе Кымпия-Турзий, в частности, предусматривается расширение ВПП для приема тяжелых самолетов, строительство новых стоянок для размещения большего количества эскадрилий истребителей, дополнительных топливных резервуаров и складов для техники и вооружений. Кроме того, там будет установлена современная система контроля воздушного пространства и управления воздушным движением.

После завершения реконструкции авиабаза сможет обеспечивать прием, временное размещение и управление полетами большинства типов самолетов, состоящих на вооружении ВВС стран-членов НАТО.

"Авиабаза Кымпия-Турзий имеет одно из ключевых значений для способности Европейского командования и его военных компонентов реагировать на меняющуюся ситуацию в области безопасности в Европе", — говорится в бюджетном запросе ВВС США на 2021 год.

"В настоящее время на авиабазе отсутствует достаточное количества стоянок, которое могло бы обеспечить размещение большего числа авиации НАТО", — отмечается в документе.

При этом указывается, что без проведения реконструкции на авиабазе Кымпия-Турзий ВВС США будут ограничены в том, что они могут туда послать, и это будет "подрывать способность выполнять миссии и боеготовность".

За последние годы Европейское командование вооруженных сил США вкладывало значительные средства в модернизацию авиабаз в Румынии, но большая их часть шла на авиабазу М. Когэлничану (под городом Констанца), которая в основном используется Армией США.

В рамках других строительных проектов Пентагона, финансируемых по программе "Европейская инициатива сдерживания", в оборонном бюджете на 2021 год также предлагается выделить $59 млн на обновление инфраструктуры военно-морской базы в Роте (Испания), и $36 млн и $25 млн соответственно на модернизацию авиабаз Рамштайн, где находится штаб Командования ВВС США в Европе, и Шпангдалем в Германии.