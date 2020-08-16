Папа римский поддержал требования протестующих в Беларуси

Папа Римский Франциск и другие высокопоставленные представители католической церкви поддержали требования участников протестных акций в Беларуси. Во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 16 августа, понтифик заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси после президентских выборов.

Франциск пожелал мира белорусам

Он также пожелал мира белорусам и призвал стороны конфликта к диалогу, отказу от применения силы, а также уважению правосудия и права.

В свою очередь мюнхенский кардинал Райнхард Маркс (Reinhard Marx) во время воскресного богослужения выразил солидарность с протестующими в Беларуси. "Пасха ощущается везде, где люди восстают и защищают человеческое достоинство, достоинство жизни, достоинство свободы — в том числе в Беларуси", — заявил он во время праздничной службы в день Вознесения Богоматери.

Глава Украинской грекокатолической церкви призвал положить конец насилию

Предстоятель Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук отметил, что демонстранты в Беларуси борются за свои права и свободу. Люди защищают свою волю, социальную справедливость и достоинство, написал он в письме архиепископу-митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, которое опубликовано на официальном сайте Ватикана. Шевчук призвал положить конец насилию в отношении невинных людей и сохранить общественный порядок.

16 августа в Минске проходит самая массовая акция протеста: в центре белорусской столицы собралось не менее 200 тысяч человек. Протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, более 80 процентов набрал Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость.