Пациенту впервые пересадили донорскую почку, доставленную дроном
В США исследователи из Университета Мэриленда впервые в мире использовали дрон для перевозки человеческого органа, который затем был пересажен нуждающемуся в трансплантации пациенту.
В США исследователи из Университета Мэриленда впервые в мире использовали дрон для перевозки человеческого органа, который затем был пересажен нуждающемуся в трансплантации пациенту.
Как говорится на сайте Университета, беспилотник доставил донорскую почку в Медицинский центр Университета Мэриленда в Балтиморе 19 апреля. Длительность полета в релизе не уточняется, но почка, которая находилась в специальном контейнере, разработанном сотрудниками Университета, перенесла полет хорошо, и врачи пересадили ее 44-летней пациентке, ожидавшей операции около восьми лет. Операция прошла успешно, и 25 апреля женщину выписали из больницы, пишет N+1.
Оперативная доставка донорских органов является одним из залогов успешной операции по трансплантации. По статистике из-за разных происшествий в пути и задержек до 1,5% органов становятся непригодными для пересадки. Использование дронов может ускорить доставку органов и снизить этот показатель.
В 2016 году власти Руанды запустили первую в мире государственную систему доставки крови нуждающимся в переливании пациентам из труднодоступных районов в западной части страны.
В этом году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании Wing сертификат авиационного перевозчика. Это первый случай выдачи такого документа компании, занимающейся доставкой грузов дронами. До конца этого года Wing планирует запустить такой сервис доставки в штате Вирджиния.
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