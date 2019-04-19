Отчет спецпрокурора Мюллера: Трамп пытался препятствовать расследованию о сговоре с Россией, но неудачно. Это его спасло

Речь Уильяма Барра не понравилась даже некоторым из сторонников нынешний президентской администрации. В частности, обозреватель телеканала Fox News Крис Уоллас заявил, что Барр ведет себя, скорее, как ”советник президента”, а не как генпрокурор.

Некоторые страницы отчета были вымараны перед публикацией

Спустя примерно два часа отчет Мюллера поступил в Конгресс и был опубликован в интернете. Значительная часть информации в документе, однако, не отображена. Не подлежат публикации сведения, касающиеся текущих расследований, представляющие важность для разведки, показания перед Большим жюри, а также ”потенциально компрометирующие сведения о третьих лицах”.

В результате, из 448-страничного текста вымараны целые страницы — и больше всего их в той части, где речь идет о конкретных примерах российского вмешательства в президентские выборы-2016. Правда, Барр пообещал, что некоторым представителям обеих партий будет предоставлен к документам, но на условиях неразглашения.

Россия была заинтересована в Трампе, а Трамп — в России. Но сговора не было

Значительная часть сведений о российском вмешательстве в выборы, опубликованная в докладе, была известна и ранее. По многим случаям в США начаты уголовные дела. При этом во всех этих случаях команде Мюллера не хватило доказательств для того, чтобы сделать окончательный вывод о том, что между российскими гражданами и сотрудниками штаба Трампа существовал сговор.

Возможно, самый характерный пример касается опубликованных на WikiLeaks писем из штаба Демократической партии. В ходе расследования было установлено, что хакерскую атаку на демократов предприняли агенты ГРУ, они же отправили полученные сведения WikiLeaks. Доказано и то, что между высокопоставленными сотрудникам штаба Трампа, включая сына будущего президента, и WikiLeaks шла оживленная переписка и координация действий. Но поскольку нет достаточных оснований утверждать, что одна, другая или обе стороны осознанно сотрудничали с ГРУ, — нет и состава преступления, которое можно было бы квалифицировать как сговор.

”Хотя расследование установило, что российское правительство осознавало, что выиграет от президентства Трампа и работало на то, чтобы обеспечить этот результат, а его штаб, в свою очередь, рассчитывал получить выгоду от информации, украденной и опубликованной благодаря России, расследование не установило, что члены штаба Трампа состояли в сговоре либо же координировали действия с российским правительством в его вмешательстве в выборы”, — сказано в отчете.

В докладе фигурирует ”Автономная республика Донбасс” с Януковичем во главе и другие планы налаживания отношений с Россией

В отчете Мюллера упоминается несколько нереализованных инициатив по изменению американского внешнеполитического курса. Так, партнер Пола Манафорта Константин Климник, которого в США считают сотрудником российской разведки, в августе 2016 года передал ему предложение, якобы исходящее от экс-президента Украины Виктора Януковича. В качестве способа урегулирования на востоке Украины тот предлагал создать в индустриальных районах Донбасса автономную республику, главой которой стал бы он сам. В обмен на поддержку этого плана, который в отчете характеризуется как ”запасной” для России, Янукович обещал обеспечить Манафорту прием ”на самом высоком уровне”.

Судя по тексту отчету, план урегулирования, предложенный Януковичем, обсуждался вплоть до весны 2018 года, но команда Мюллера не нашла доказательств того, что Манафорт информировал о нем Трампа или кого-либо из окружения президента. Правда, следователи подчеркнули, что Манафорта уже ловили на вранье под присягой.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, утверждается в отчете, наладил контакты с Риком Герсоном, близким другом зятя Трампа Джареда Кушнера, и предложил ему план по восстановлению российско-американских отношений. План включал такие темы, как борьба с терроризмом, оружие массового поражения и экономические связи стран.