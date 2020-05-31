От травли до покорения космоса: в чем секрет успеха Илона Маска?

30 мая с космодрома на мысе Канаверал к Международной космической станции (МКС) стартовал космический корабль Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли на борту. Астронавты NASA отправились в космос на американском корабле впервые с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

Разработчиком Crew Dragon стала компания SpaceX Илона Маска — 49-летнего гражданина ЮАР, Канады и США, состояние которого оценивается в 39 млрд долларов. Его история успеха является наглядным примером того, чего можно добиться благодаря упорству, четко поставленным целям и готовности рисковать.

Издевательства одноклассников



Илон Маск родился в столице ЮАР Претории в 1971 году в семье модели и диетолога Мэй Маск и инженера Эррола Маска. Илон — старший из их троих детей — был замкнутым ребенком и практически все свободное время проводил за чтением книг. На десятилетний юбилей ему подарили компьютер, и мальчик быстро научился на нем программировать.

При своих незаурядных умственных способностях Илон был слабым и тщедушным. В школе его регулярно избивали одноклассники: это прекратилось лишь в подростковом возрасте, когда он существенно прибавил в росте и смог дать своим обидчикам отпор.

24-летний миллионер



Летом 1995 года 24-летний Маск переехал в Кремниевую долину и поступил в аспирантуру Стэнфордского университета для продолжения обучения в области прикладной физики. Проучился он там, впрочем, всего два дня: в то время в США как раз начинался интернет-бум, и к Илону приехал его брат Кимбал.

Братья решили запустить свой стартап — компанию Zip2, которая занималась разработкой программного обеспечения для СМИ. Бизнес оказался успешным: в число клиентов фирмы входили даже такие издания, как The New York Times и Chicago Tribune. В 1999 году братьям удалось продать Zip2 производителю компьютеров Compaq за 307 млн долларов.

В том же году Илон Маск стал одним из основателей X.com — системы платежей через электронную почту. Однако всего через несколько месяцев у стартапа появился серьезный конкурент — компания Confinity, чей офис располагался в том же здании. В марте 2000 года обе компании объединились под названием PayPal, а в октябре 2002 года акции нового сервиса за 1,5 млрд долларов приобрел интернет-аукцион eBay. Илон Маск, чья доля в PayPal составляла 11,7 процента, выручил таким образом еще 165 млн долларов.