От МУС до ЕСПЧ : какие иски подала Украина против РФ в международные суды

Пленные моряки, военные преступления в Донбассе, убытки госпредприятий от аннексии Крыма — список претензий Украины к РФ, рассматриваемых в международных судах, растет. DW пишет о них подробнее.
Еще совсем недавно, в конце мая, Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков, однако уже в понедельник, 10 июня, начнется рассмотрение другого судебного дела по иску Киева против Москвы.
Постоянная палата третейского суда (ППТС) будет рассматривать в Гааге обвинения в нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях. Но "морскими" делами юридические споры между Украиной и Россией не ограничиваются. DW напоминает о важнейших из них.
Борьба за море в международных судах
Уже упомянутое арбитражное разбирательство в ППТС о нарушении Москвой Конвенции ООН по морскому праву Украина инициировала еще в сентябре 2016 года. А в феврале 2018 года украинская сторона подала в арбитраж меморандум, в котором указала на нарушение Россией суверенных прав Киева в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Среди претензий Киева — незаконная добыча ресурсов на морском шельфе и блокада прохождения судов в украинские порты через пролив под предлогом строительства Керченского моста.
Представительница Украины в этом деле и заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль рассчитывает, что слушания дела по существу будут проходить в 2021 году. А 10 июня этого года ППТС заслушает предварительные замечания сторон.
После того, как в ноябре 2018 года российская ФСБ захватила и арестовала три украинских военных корабля, а также 24 членов их экипажей вблизи Керченского пролива, Украина добивается их освобождения в Международном трибунале ООН по морскому праву.
Согласно позиции Киева, конвенция ООН по морскому праву гарантирует военным кораблям абсолютный иммунитет, независимо от того, находились ли они в территориальных водах России, как это утверждает Москва, или же в нейтральных водах. Для того чтобы морякам не пришлось за решеткой ждать процесса, который может длиться годами, Украина попросила судей применить по отношению к Москве предварительные меры. 25 мая суд обязал Россию немедленно освободить моряков и позволить им вернуться в Украину. Москва выполнять решение суда не стала.
Украина против РФ в ЕСПЧ
Больше всего исков против России Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так, уже упомянутый захват украинских военных моряков в районе Керченского пролива также стал поводом для обращения Украины в ЕСПЧ, в котором Киев добивается немедленного освобождения украинских моряков. В ответ на заявление правительства Украины суд обязал Россию сообщить о местонахождении и состоянии военных и обеспечить раненым надлежащее лечение.
Другие иски Киева, связанные с нарушением прав человека на оккупированных Россией территориях, были объединены в два крупных производства — по Крыму и по Донбассу.
Также ЕСПЧ рассматривает отдельный иск о незаконном вывозе детей из неподконтрольной Киеву части Донбасса в Россию, а кроме того, поданный в августе 2018 года иск касательно украинских политзаключенных, содержащихся на территории аннексированного Крыма и РФ.
Иск против РФ в Гааге из-за Крыма
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Международный суд ООН в Гааге рассматривает украинский иск против России о нарушении конвенций по борьбе с финансированием терроризма, а также по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинская сторона обвиняет Россию в нарушении этих конвенций во время аннексии Крыма и агрессии в Донбассе. Иск был подан еще в январе 2017 года, а уже в апреле суд ввел временные меры в отношении России в рамках второй части этого иска: Кремль обязали воздержаться от нарушения прав крымских татар и обеспечить право на обучение на украинском языке в Крыму.
Теперь Украина работает над доказательством своих обвинений по существу. В июне 2018 украинская сторона предоставила свои аргументы в виде соответствующего меморандума. Он "весит около 90 килограммов, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах", рассказал о документе в день подачи министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По оценкам украинского МИД, рассмотрение дела может длиться еще несколько лет.
Гаагский трибунал рассматривает дело по Майдану, Крыму и Донбассу
Также Международный уголовный суд (МУС), более известный под названием Гаагский трибунал, который занимается военными преступлениями и преступлениями против человечности, с апреля 2014 рассматривает дело "Ситуация в Украине". Оно касается трех вопросов: убийств на Майдане, а также событий в Крыму и в Донбассе.
В ежегодном докладе прокурора суда Фату Бенсуды, обнародованном в декабре 2017 года, говорится, что суд может квалифицировать боевые действия в Донбассе как международный вооруженный конфликт, а с 20 февраля 2014 года и до момента обнародования доклада на востоке Украины было зафиксировано более 1200 случаев возможного совершения преступлений.
Ранее, 14 ноября 2016 года, Бенсуда уже приравняла ситуацию в аннексированном Крыму к международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. Через два дня после публикации этого отчета, 16 ноября 2016 года, российский президент издал распоряжение о выходе РФ из-под юрисдикции Международного уголовного суда.
Обнародованный 5 декабря прошлого года отчет канцелярии прокурора МКС относительно предыдущего расследования дела "Ситуация в Украине" анонсирует, что уже в ближайшее время будет принято заключение о юрисдикции преступлений, совершенных в Украине.
Корпоративный интерес
Наиболее успешными в юридическом противостоянии с Россией пока остаются украинские государственные компании. Так, "Нафтогаз Украины" уже одержал победу в Стокгольмском арбитраже, в результате которой российский "Газпром" будет вынужден выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.
Кроме того, в октябре 2016 года "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в его группу, подали в Постоянную палату Третейского суда иск из-за захвата Россией их имущества во время аннексии Крыма. Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что сумма иска вместе с процентами составляет около семи миллиардов долларов.
Победу в процессе против России одержал недавно и "Ощадбанк". 26 ноября 2018 года стало известно, что арбитражный суд в Париже обязал выплатить украинскому государственному банку 1,3 миллиарда долларов компенсации за потери имущества и бизнеса в результате аннексии Крыма.
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