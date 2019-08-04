Основной кандидат в мэры Риги: котам не место в Рижской думе

Он заверил, что Кузю и Муриса никто на улицу не выставит — о них позаботится партия "Согласие". Однако и в думе им не место.

"Рижская дума — не совсем то место, где должны жить коты. Согласитесь, что тут люди работают, ведут переговоры, решают проблемы… И несколько странно, что во время серьезных бесед по столу разгуливают животные", — аргументировал Буров, добавив, что у него самого на котов аллергия.

Интересно, что два года назад перед выборами в Рижскую думу кандидат на должность мэра Арманд Краузе (СЗК) обещал в интервью радио Baltcom, что оставит котов в думе, потому что они ему нравятся. Кроме того, он пообещал поставить на балконе думы улей, поскольку является председателем Общества пчеловодов Латвии.