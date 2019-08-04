04.08.2019, 14:37

Основной кандидат в мэры Риги: котам не место в Рижской думе


rus.DELFI.lv
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Riia linnapea Nils Ušakovsi kassid Kuzia ja Muris
Riia linnapea Nils Ušakovsi kassid Kuzia ja MurisFoto: Rauno Volmar

Коты не должны жить в Рижской думе и ходить по столу во время важных переговоров. Такое мнение в интервью российскому изданию "Аргументы недели" озвучил основной кандидат в мэры Риги Олег Буров ("Честь служить Риге").

Он заверил, что Кузю и Муриса никто на улицу не выставит — о них позаботится партия "Согласие". Однако и в думе им не место.

"Рижская дума — не совсем то место, где должны жить коты. Согласитесь, что тут люди работают, ведут переговоры, решают проблемы… И несколько странно, что во время серьезных бесед по столу разгуливают животные", — аргументировал Буров, добавив, что у него самого на котов аллергия.

Интересно, что два года назад перед выборами в Рижскую думу кандидат на должность мэра Арманд Краузе (СЗК) обещал в интервью радио Baltcom, что оставит котов в думе, потому что они ему нравятся. Кроме того, он пообещал поставить на балконе думы улей, поскольку является председателем Общества пчеловодов Латвии.

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