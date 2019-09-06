Опасно для пациентов: врачи-иммигранты в Финляндии не знают государственный язык
Примерный каждый десятый врач в Финляндии — иммигрант.
Примерный каждый десятый врач в Финляндии — иммигрант.
Плохое знание финского языка врачами-иммигрантами может в худшем случае поставить под угрозу безопасность пациентов. К такому выводу пришла исследователь Майя Тервола, автор докторской диссертации, защита которой сегодня состоялась в университете Тампере, пишет Yle.
Согласно выводам исследования, уровень владения языком сильно варьируется у врачей-иммигрантов. Проблемы с языком встречаются довольно часто.
На практике они могут привести к тому, что пациент и врач не понимают друг друга.
В Финляндии работают около двух тысяч врачей, переехавших из-за рубежа, чей родной язык — ни финский, и ни шведский. Среди них самые большие группы — это русские, эстонцы и немцы.
В исследовании приняли участие около 150 врачей-иммигрантов и различные контрольные группы.
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