Опасно для пациентов: врачи-иммигранты в Финляндии не знают государственный язык

Плохое знание финского языка врачами-иммигрантами может в худшем случае поставить под угрозу безопасность пациентов. К такому выводу пришла исследователь Майя Тервола, автор докторской диссертации, защита которой сегодня состоялась в университете Тампере, пишет Yle.

Согласно выводам исследования, уровень владения языком сильно варьируется у врачей-иммигрантов. Проблемы с языком встречаются довольно часто.

На практике они могут привести к тому, что пациент и врач не понимают друг друга.

В Финляндии работают около двух тысяч врачей, переехавших из-за рубежа, чей родной язык — ни финский, и ни шведский. Среди них самые большие группы — это русские, эстонцы и немцы.

В исследовании приняли участие около 150 врачей-иммигрантов и различные контрольные группы.