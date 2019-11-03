ООН сообщила данные по количеству убитых за годы конфликта на Донбассе

В ходе конфликта в украинском регионе Донбасс, длящегося с 2014 года, погибли более 3330 мирных граждан. Такие данные Организация Объединенных Наций приводит в субботу, 2 ноября. Еще до 9000 человек получили ранения.

В результате конфликта появилась линия соприкосновения длиной 427 км, которая перекрывает доступ жителям к основным услугам. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, отмечают эксперты ООН.

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.