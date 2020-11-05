ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла предложенную Россией резолюцию, которая провозглашает 8 и 9 мая днями памяти всех жертв Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.
Документ, одобренный консенсусом без голосования, предлагает "всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни (8 и 9 мая - прим. ТАСС) как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны".
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