ОНЛАЙН-БЛОГ | Прямая линия с Путиным. Главное: о Зеленском, об объединении Белоруссии и РФ, вопросы от "Дневника Хача", Гоблина и Кати Адушкиной

Глава российского государства ответил на вопросы об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также о международной обстановке. Проблема водоснабжения в Тюменской области будет решена благодаря Прямой линии, жители Красноярского края поинтересовались, когда будет решена проблема с детсадами. Губернаторы двух субъектов РФ пообещали решить проблемы во время прямого включения.

Также Путин вскользь, аж два раза упомянул Зеленского. Ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии. В прямой эфир со своими вопросами вышли и известные блогеры: "Дневник Хача" и Гоблин и Катя Адушкина.

Прямая линия с Путиным 2019

Прямая линия закончилась! На этом и мы заканчиваем онлайн-блог.

Путин рассказал, что один раз женщина ему передала записку. Он отдал ее помощникам, но они ее потеряли. "Мне и сейчас стыдно".

Вам бывает стыдно?

Путин: нет, у меня есть доказательства в лице моих родственников.

Вы не инопланетянин?

Вам не надоело быть президентом?

Путин: нет, иначе я бы не пошел на новый срок!

Путин опять пошутил про Зеленского. У него спросили, знает ли он какой-нибудь анекдот про себя. Он не стал рассказывать про себя анекдот и напомнил, что у него теперь есть коллега, который делает это лучше, чем он.

Путин: хотел бы, проехать неузнаваемым. Я понимаю, что это невозможно. И это не даст полной картины того, что происходит в стране. Я езжу по стране и вижу, что происходит на самом деле через свежепокрашенную траву и скамейки.

О блице: Где реальные вопросы от людей, а не заготовки?https://twitter.com/Iliya_Chivas/status/1141694167334174720

Не хотите проехать по стране, как в фильме Каникулы президента?

https://twitter.com/SweetdreamMA/status/1141686382500491265

Путин: лень - это вполне нормальное состояние человека. Но нет другого способа, как начать работать.

https://www.instagram.com/p/ByzYP_MoSJB/

Как боретесь с ленью, спрашивает школьник.

Путин: уверяю вас, ни одна спецслужба к Прямой линии отношения не имеет!

Прямая линия - это шоу спецслужб?

Путин: конкретный случай прошу решить как можно быстрее.

Путин: считайте, что они обратились. Я за них это сделал!

Губернатор Тюменской области: в 2020 году водопровод будет построен. Заявку можно подавать.

Путин: я не знаю, нужно ли ждать два года? Не так сложно сделать водоотвод.

Представитель власти, комментирую проблему, очень нервничает, заикается. Говорит, что через года два будет питьевая вода.

Зато под землей идет водопровод к тюменской птицефабрике.

Жители Тюменской области: более 20 лет проживаем, но воды до сих пор нет. Каждый год обещают, но все нет. Жители показывают мутную воду в бутылках, которую им приходится пить.

А как начет того, чтобы Грудинин возглавил правительство? Путин указал, что у него есть счета не только в России. "Надо вывести деньги из офшоров".

Ожидается включение из Тюменской области.

https://www.instagram.com/p/By7m_O3BT2A/

https://twitter.com/Pankus_s/status/1141687886691147776

https://twitter.com/vitushkin/status/1141687053689729024

Путин: очень трудно просчитать, что наступит в случае применения военной силы.

Путин: это было бы катастрофой!

Вопрос: будет ли война Америки с Ираном? Что будет делать Россия?

Путин: что значит сделка? Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими принципами. Можно договариваться о решении проблем.

Будет ли большая сделка с Америкой?

Путин: ничего недоступного для женщин в армии нет.

Путин: думаю, ваша коса поместится в шлемофон. Думаю, получится. Но подумайте о штурмовой авиации, там нагрузка невероятная.

Девушки-курсантки из летного училища: будем ли мы иметь какие-то другие ряды авиации, у нас получится не хуже, чем у мужчин.

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/chto-budut-delat-s-fejkami-i-suverennym-internetom-putin-otvetil-blogeram-goblinu-i-hachu?id=86595395

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/kstati-govorya-generaly-byli-za-eto-uvoleny-vladimir-putin-upomyanul-delo-ivana-golunova?id=86595283

Путин: ни у одной стороны в мире нет высокотехнологичного оружия, как наше!

Путин: Россия не является лидером по расходам на вооружение. На первом месте США, на втором - Китай, затем Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония. Но мы самая великая держава, которая сокращает военные расходы.

Вопрос: почему так много по тв показывают оружие? К какой войне нас готовят?

Путин: мы должны думать, как обезопасить себя от кибератак. Мы не только думаем, но и занимаемся этим.

Могут ли США "выключить свет" по всей России?

Путин: санкции - это большая ошибка со стороны США.

Путин: Россия готова к диалогу с США. Однако полномочия американского президента ограничены.

В студии Евгений Грабчак, который под санкциями. Согласны ли встретиться с Трампом?

Возможен ли возврат с cоциализму? Путин вспоминает, что СССР распустили коммунисты. Он уверен, что возврат к социализму маловероятен. Это возможно только через конфликты. «А нам они разве нужны?»

https://twitter.com/darimirr/status/1141680591357796353

https://twitter.com/denkis03/status/1141678210771537920

Речь не об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора о создании союзного государства, это не одно и то же. Там речь о создании парламента, единой валюты. Что-то не было сделано со стороны России, что-то со стороны Белоруссии. Мы договорились с Лукашенко, что вернемся к этому договору.

Объединятся ли Россия и Белоруссия?

Семья с девятью детьми бежала из Донбасса в 2014 году в Набережные Челны. Глава семьи рассказал, что из-за юридических тонкостей и большого числа детей - 9 человек - они смогли получить только статус беженцев. Путина просят помочь получить российское гражданство. Глава РФ сослался на недавно принятый закон об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса.

Путин назвал Зеленского талантливым человеком.

https://twitter.com/shepitkitchen/status/1141677893170413569

«Дневник Хача», блогер Амиран Сардаров спросил о законе об устойчивой работе рунета, который вступит в силу 1 ноября. Путин заверил, что никаких ограничений в работе рунета не планируется. Речь идет только о том, чтобы обеспечить устойчивую работу Сети.

Путин: в случае с законом о борьбе с фейками речь идет о целенаправленном распространении ложной информации.

Гоблин (Пучков): не пора ли ввести уголовную ответственность за распространение фейковых новостей?

Однако Путин уверен, что не надо вносить каких-либо изменений в УК по этой статье.

Путин: другое дело - нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких нарушений с их стороны. Чтобы не было отчетности ради галок и людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом (Иван Голунов - прим.), о котором вы упомянули. И генералы были за это уволены, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию.

Путин: действительно у нас очень много таких осужденных, 26 процентов от всех сидельцев.

У нас очень много осуждено людей по статье 228 (наркотики). Может внести поправки?

https://twitter.com/pinem92/status/1141671665438535682

Если бы отмотать ленту на 20 лет назад, вы бы приняли предложение Ельцина стать президентом? Путин заключил, что все равно дал бы утвердительный ответ.

Путин: я помню события в Ботлихе. Для страны это будет неожиданно. Я вспомню, как ко мне обратились ополченцы: не хочет Россия защитить сама себя, дайте нам оружие. Это касается и других населенных пунктов, когда люди защищали себя и Россию. Нужно внести членов ополчения в список ветеранов боевых действий. Поручаю правительству сделать это и как можно быстрее!

Футболист Артем Дзюба и актер Александр Петров тоже там! https://twitter.com/mono_brov/status/1141630909369729025

Путин: что касается бокала, то надеюсь, мы поднимем его вместе с вами.

Ополченцы: разрешите нам поднять бокал за ваше здоровье!

Прямая связь из Дагестана. 20 лет назад в Ботлихе Россия воевала с Басаевым. Участники боевых действий говорят, что до сих пор нет статуса ополченца. Они просят Путина решить этот вопрос.

https://twitter.com/AndreyPokatilo/status/1141664662775373825

Путин: одна из сегодняшних проблем - бесконечное держание под стражей. Хочу скорректировать эту процедуру.

Путин: использовать залог можно! Но полностью исключить арест тоже нельзя. Если богатый человек будет откупаться, этого тоже нельзя допустить.

Путин: хочется сказать, что от нас не убежать, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают. За рубеж. И их не выдают. Вы правы: нельзя злоупотреблять арестами.

Будут ли выходить под залог?

Какой человек за человека должен вноситься? Обычно берется за учет его доход.

Сегодня увеличивается число людей, попадающих в СИЗО. Речь о предпринимателях.

Путин: если кто-то чего-то не делает, то в этом есть и моя вина.

Вы говорили, что давить на бизнеса не надо! Где ваше терпение?

Путин: при Брежневе такого не было, но было многое другое, что привело к распаду Советского Союза.

https://twitter.com/RussiaActually/status/1141666141976313856

Путин: "Яндекс" успешно конкурирует с Google. Все же это не без поддержки государства.

Путин - "Яндексу": мы вами гордимся. Но Huawei тоже все гордились, а сейчас их прихлопнули.

Вопрос о возможности прорыва технологий. Путин ответил: сам хочу.

Задать вопрос предложили присутствующим в зале. Конкретно - Марии Гладких (корреспондент телеканала "Россия").Она подошла к представителю "Яндекса".

https://twitter.com/Iamgolubev/status/1141643560657313794

https://twitter.com/idontundestand_/status/1141662148407566337

https://twitter.com/idontundestand_/status/1141662425340633088

https://twitter.com/MazanMGN/status/1141654088901386243

Путин: ассимилировался.

Куда делся народ чудь?

Путин: вопросы должны решаться в комплексе. Но мы должны решать и аналогичные вопросы граждан РФ, которые находятся на территории Украины.

Речь о моряках, которые задержаны в Керчи и других.

Вопрос из Украины: будут ли освобождены граждане Украины, которые находятся на территории РФ?

https://twitter.com/kommersant/status/1141653087649746946

https://twitter.com/Slideshowville2/status/1141650418134597632

Путин: мне бы хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. Иначе квалифицированные специалисты разбегутся: уйдут в частный сектор или уедут за границу.

Когда чиновники будут получать зарплату, как рядовые работники?

Путин: вы съездите туда. Если нужна индивидуальная помощь, мы готовы ее оказать.

Губернатор: действительно, микрорайон далеко не идеален. Он в зоне особой внимания никогда не был. В этом году там была сдана школа и детсад. Относительно того, что земля отдана под коммерческое жилье - это для меня новость. Мы подкорректируем это решение. И построим парковую зону.

https://twitter.com/looking_for_sun/status/1141654264835661830

https://twitter.com/twittwitow/status/1141659512279113728

Путин: я вижу на экране губернатора Красноярского края. Я дам ему слово, это надо сделать, как бы не было сложно!

Обращение из Красноярска, район Солнечный: пожалуйста, посодействуйте строительству школы.

Колл-цент Прямой линии подвергся DoS-атаке.

Путин: развитие местных брендов? У нас это есть! Вологодское масло. Но я согласен, государство должно оказать поддержку.

Основатель фермерского кооператива: есть идея запуска программы по развитию продуктов территориального происхождения.

Путин: я не буду называть банды тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы.

https://www.instagram.com/p/By7YdVng0Mz/

Какими-то странными репортажами перебивают Прямую линию. Как белуг и касаток выпускают в открытое море. Ну, не для прямой же линии этот репортаж.

Интересно, полетят головы?

К этому вопросу обещали вернуться. Туда срочно направили спецкорра.

Из Тюменской области сообщили, что в селе нет водопровода. Приходится закупаться в магазине бутилированной водой. "Владимир, Владимирович, последняя надежда на вас"

Путин: нас обвиняют, что мы Донбасс оккупировали. Это чушь и полная ложь!

Путин: Но есть и позитивные моменты! В Советском Союзе и новой России не было морского двигателестроения. Мы за несколько лет это сделали!

Путин говорит, что от санкции потеряли все: ЕС, Россия, Америка, Китай.

Путин: что значит помириться? Мы ни с кем не ругались.

Ведущий: сегодня ЕС продлевает санкции, призывают помириться.

Путин: нельзя откладывать рождения детей, никакими деньгами не измеряется.

Путин: много вопросов на эту тему на 6 процентов льготную ипотеку не переводят. Это реальная ошибка правительства.

https://twitter.com/yakubenko_m/status/1141648616873975808

https://twitter.com/msk_bitch/status/1141647390828630016

Путин: то, что показали (фото с мусором на улице - прим.), это безобразие.

Путин: это большая проблема, она возникла не вчера. Заниматься этим стали года два-три назад.

Катя Адушкина, видеоблогер: меня интересует проблема ухудшения экологии. В итоге мусор сваливается в одну кучу.

Верхняя Салда: мусорная реформа не работает.

Предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнение задач? - Да, персональная ответственность необходима.

Путин: нам нужно изменить структуру экономики.

https://twitter.com/MaxAntonov49rus/status/1141644950964264962

Путин: в Саратовской области на складах лекарств полно, а в аптеках нет.

Минздрав: выявлено 30 регионов, где серьезные логистические недоработки.

Почему сбои с лекарствами в регионах? Отвечает Минздрав.

Минздрав сообщает, что ежегодно строится порядка 320 ФАПов.

ФАП: Фельдшерско-акушерский пункт.

https://twitter.com/StalinGulag/status/1141637703282450433

https://twitter.com/ann_novichkova/status/1141642652338851841

Путин: я слышал, что В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ зарплаты маленькие.

Путин: конечно, надо развивать систему фельдшеров на селе.

https://twitter.com/MaxAntonov49rus/status/1141642240441430016

https://twitter.com/yakubenko_m/status/1141640273266696193

Путин: действительно, в некоторых регионах есть снижение первичного звена здравоохранения в виде амбулаторных отделений.

Путин: в здравоохранении проблем много. Но отрасль разивается.

Клоунада какая-то.

А вот и бабушка, смелая: есть очереди, ждала три недели.

Даже люди, которые сидят в очереди говорят, что проблем с очередями нет.

В регистратуре Псковской области тоже говорят, что нет проблем с очередями. Ведущий же отмечает, что до включения камер народ был. Все боятся?

Из Псковской области люди жалуются, что не попасть на прием к онкологу.

https://twitter.com/5tv/status/1141639912669818881

Врач уходит от ответа по поводу заработной платы.

В Смоленской области с врачами лучше, чем в Эстонии?

Смоленская область, регистратура: очередей к врачам нет.

https://twitter.com/SasaToff/status/1141638418767720449

https://twitter.com/LexaSandra/status/1141637539616481280

https://twitter.com/Vestifinance/status/1141638443237347330

Обеспечение пенсионеров нормальным доходом - один из приоритетов государства.

Было 33 с небольшим, сейчас 45 000.

Я хочу, чтобы на меня не сердились, когда говорю о средних цифрах. Одно дело в Туве, другое в Москве. В нефтянке - одно, в машиностроении другое.

Путин: рост зарплат есть.

Путин говорит, что Россия столкнулась с проблемой на рынке нефти, металла.

Путин: это действительно так.

Жить стало тяжелее, когда станет легче?

Путин: действительно, в МЧС не самая лучшая ситуация. Люди в погонах получают примерно 43 000. Гражданский персонал - 13-16 тыс. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд. Зарплата "гражданским" будет повышена до 24 тыс.

Путин: вот, вы говорили о 10 тыс. Это надо проверить.

Пожарный из Калининградской области зарабатывает 12-13 тыс рублей. Когда поднимут? Нам приходится работать на 2-3 работах. Из-за этого рушатся семьи.

Путин отметил, что доходы россиян начали восстанавливаться.

Вопрос. Когда жизнь наладится? Тяжело растить детей на 10 000 руб.

Путин: к сожалению, пришлось пойти на эти меры.

Правительство пошло на повышение НДС с 18 на 20 процентов. А кто будет строить мосты и железные дороги?

Путин заверил, что толк от национальных проектов будет. Конечная их цель, - чтобы поставить экономику на новые рельсы. И на этой базе повысить уровень жизни россиян.

Путин: уровень жизни, уровень доходов, здоровье, ЖКХ.

Путин: в ходе текущей работы понятно, что людей волнует.

1,5 млн обращений на Прямую линию поступило на данный момент.

Владимир Путин входит в зал.

Артем Дзюба: вопросов нет!

http://ok.ru/moskvaputinu

Кстати, вы тоже можете задать вопрос Путину через соцсети: https://vk.com/moskvaputinu

Актер Александр Петров, фигуристка Алина Загитова находятся в зале, где вот-вот начнется пресс-конференция.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/rezultaty-oprosa-rusdelfi-o-chem-hoteli-by-sprosit-putina-zhiteli-estonii?id=86589949

А что бы вы спросили у Путина, оказавшись на Прямой линии? Скоро опубликуем результаты нашего опроса среди читателей RusDelfi.

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/chto-by-vy-sprosili-u-putina-okazavshis-na-pryamoj-linii-opros-rusdelfi?id=86582453