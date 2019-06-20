ОНЛАЙН-БЛОГ И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Президент РФ Владимир Путин проводит прямую линию с народом

Глава российского государства ответит на вопросы об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также о международной обстановке.

Что важно знать о предстоящем разговоре президента с гражданами — в обзоре РБК.

Вопросы принимают с 8:00 9 июня и до конца самой прямой линии. К утру 19 июня поступило более миллиона вопросов.

Прямая линия с Путиным 2019

Однако Путин уверен, что не надо вносить каких-либо изменений в УК по этой статье.

Путин: другое дело - нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких нарушений с их стороны. Чтобы не было отчетности ради галок и людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом (Иван Голунов - прим.), о котором вы упомянули. И генералы были за это уволены, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию.

Путин: действительно у нас очень много таких осужденных, 26 процентов от всех сидельцев.

У нас очень много осуждено людей по статье 228 (наркотики). Может внести поправки?

https://twitter.com/pinem92/status/1141671665438535682

Если бы отмотать ленту на 20 лет назад, вы бы приняли предложение Ельцина стать президентом? Путин заключил, что все равно дал бы утвердительный ответ.

Путин: я помню события в Ботлихе. Для страны это будет неожиданно. Я вспомню, как ко мне обратились ополченцы: не хочет Россия защитить сама себя, дайте нам оружие. Это касается и других населенных пунктов, когда люди защищали себя и Россию. Нужно внести членов ополчения в список ветеранов боевых действий. Поручаю правительству сделать это и как можно быстрее!

Футболист Артем Дзюба и актер Александр Петров тоже там! https://twitter.com/mono_brov/status/1141630909369729025

Путин: что касается бокала, то надеюсь, мы поднимем его вместе с вами.

Ополченцы: разрешите нам поднять бокал за ваше здоровье!

Прямая связь из Дагестана. 20 лет назад в Ботлихе Россия воевала с Басаевым. Участники боевых действий говорят, что до сих пор нет статуса ополченца. Они просят Путина решить этот вопрос.

https://twitter.com/AndreyPokatilo/status/1141664662775373825

Путин: одна из сегодняшних проблем - бесконечное держание под стражей. Хочу скорректировать эту процедуру.

Путин: использовать залог можно! Но полностью исключить арест тоже нельзя. Если богатый человек будет откупаться, этого тоже нельзя допустить.

Путин: хочется сказать, что от нас не убежать, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают. За рубеж. И их не выдают. Вы правы: нельзя злоупотреблять арестами.

Будут ли выходить под залог?

Какой человек за человека должен вноситься? Обычно берется за учет его доход.

Сегодня увеличивается число людей, попадающих в СИЗО. Речь о предпринимателях.

Путин: если кто-то чего-то не делает, то в этом есть и моя вина.

Вы говорили, что давить на бизнеса не надо! Где ваше терпение?

Путин: при Брежневе такого не было, но было многое другое, что привело к распаду Советского Союза.

https://twitter.com/RussiaActually/status/1141666141976313856

Путин: "Яндекс" успешно конкурирует с Google. Все же это не без поддержки государства.

Путин - "Яндексу": мы вами гордимся. Но Huawei тоже все гордились, а сейчас их прихлопнули.

Вопрос о возможности прорыва технологий. Путин ответил: сам хочу.

Задать вопрос предложили присутствующим в зале. Конкретно - Марии Гладких (корреспондент телеканала "Россия").Она подошла к представителю "Яндекса".

https://twitter.com/Iamgolubev/status/1141643560657313794

https://twitter.com/idontundestand_/status/1141662148407566337

https://twitter.com/idontundestand_/status/1141662425340633088

https://twitter.com/MazanMGN/status/1141654088901386243

Путин: ассимилировался.

Куда делся народ чудь?

Путин: вопросы должны решаться в комплексе. Но мы должны решать и аналогичные вопросы граждан РФ, которые находятся на территории Украины.

Речь о моряках, которые задержаны в Керчи и других.

Вопрос из Украины: будут ли освобождены граждане Украины, которые находятся на территории РФ?

https://twitter.com/kommersant/status/1141653087649746946

https://twitter.com/Slideshowville2/status/1141650418134597632

Путин: мне бы хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. Иначе квалифицированные специалисты разбегутся: уйдут в частный сектор или уедут за границу.

Когда чиновники будут получать зарплату, как рядовые работники?

Путин: вы съездите туда. Если нужна индивидуальная помощь, мы готовы ее оказать.

Губернатор: действительно, микрорайон далеко не идеален. Он в зоне особой внимания никогда не был. В этом году там была сдана школа и детсад. Относительно того, что земля отдана под коммерческое жилье - это для меня новость. Мы подкорректируем это решение. И построим парковую зону.

https://twitter.com/looking_for_sun/status/1141654264835661830

https://twitter.com/twittwitow/status/1141659512279113728

Путин: я вижу на экране губернатора Красноярского края. Я дам ему слово, это надо сделать, как бы не было сложно!

Обращение из Красноярска, район Солнечный: пожалуйста, посодействуйте строительству школы.

Колл-цент Прямой линии подвергся DoS-атаке.

Путин: развитие местных брендов? У нас это есть! Вологодское масло. Но я согласен, государство должно оказать поддержку.

Основатель фермерского кооператива: есть идея запуска программы по развитию продуктов территориального происхождения.

Путин: я не буду называть банды тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы.

https://www.instagram.com/p/By7YdVng0Mz/

Какими-то странными репортажами перебивают Прямую линию. Как белуг и касаток выпускают в открытое море. Ну, не для прямой же линии этот репортаж.

Интересно, полетят головы?

К этому вопросу обещали вернуться. Туда срочно направили спецкорра.

Из Тюменской области сообщили, что в селе нет водопровода. Приходится закупаться в магазине бутилированной водой. "Владимир, Владимирович, последняя надежда на вас"

Путин: нас обвиняют, что мы Донбасс оккупировали. Это чушь и полная ложь!

Путин: Но есть и позитивные моменты! В Советском Союзе и новой России не было морского двигателестроения. Мы за несколько лет это сделали!

Путин говорит, что от санкции потеряли все: ЕС, Россия, Америка, Китай.

Путин: что значит помириться? Мы ни с кем не ругались.

Ведущий: сегодня ЕС продлевает санкции, призывают помириться.

Путин: нельзя откладывать рождения детей, никакими деньгами не измеряется.

Путин: много вопросов на эту тему на 6 процентов льготную ипотеку не переводят. Это реальная ошибка правительства.

https://twitter.com/yakubenko_m/status/1141648616873975808

https://twitter.com/msk_bitch/status/1141647390828630016

Путин: то, что показали (фото с мусором на улице - прим.), это безобразие.

Путин: это большая проблема, она возникла не вчера. Заниматься этим стали года два-три назад.

Катя Адушкина, видеоблогер: меня интересует проблема ухудшения экологии. В итоге мусор сваливается в одну кучу.

Верхняя Салда: мусорная реформа не работает.

Предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнение задач? - Да, персональная ответственность необходима.

Путин: нам нужно изменить структуру экономики.

https://twitter.com/MaxAntonov49rus/status/1141644950964264962

Путин: в Саратовской области на складах лекарств полно, а в аптеках нет.

Минздрав: выявлено 30 регионов, где серьезные логистические недоработки.

Почему сбои с лекарствами в регионах? Отвечает Минздрав.

Минздрав сообщает, что ежегодно строится порядка 320 ФАПов.

ФАП: Фельдшерско-акушерский пункт.

https://twitter.com/StalinGulag/status/1141637703282450433

https://twitter.com/ann_novichkova/status/1141642652338851841

Путин: я слышал, что В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ зарплаты маленькие.

Путин: конечно, надо развивать систему фельдшеров на селе.

https://twitter.com/MaxAntonov49rus/status/1141642240441430016

https://twitter.com/yakubenko_m/status/1141640273266696193

Путин: действительно, в некоторых регионах есть снижение первичного звена здравоохранения в виде амбулаторных отделений.

Путин: в здравоохранении проблем много. Но отрасль разивается.

Клоунада какая-то.

А вот и бабушка, смелая: есть очереди, ждала три недели.

Даже люди, которые сидят в очереди говорят, что проблем с очередями нет.

В регистратуре Псковской области тоже говорят, что нет проблем с очередями. Ведущий же отмечает, что до включения камер народ был. Все боятся?

Из Псковской области люди жалуются, что не попасть на прием к онкологу.

https://twitter.com/5tv/status/1141639912669818881

Врач уходит от ответа по поводу заработной платы.

В Смоленской области с врачами лучше, чем в Эстонии?

Смоленская область, регистратура: очередей к врачам нет.

https://twitter.com/SasaToff/status/1141638418767720449

https://twitter.com/LexaSandra/status/1141637539616481280

https://twitter.com/Vestifinance/status/1141638443237347330

Обеспечение пенсионеров нормальным доходом - один из приоритетов государства.

Было 33 с небольшим, сейчас 45 000.

Я хочу, чтобы на меня не сердились, когда говорю о средних цифрах. Одно дело в Туве, другое в Москве. В нефтянке - одно, в машиностроении другое.

Путин: рост зарплат есть.

Путин говорит, что Россия столкнулась с проблемой на рынке нефти, металла.

Путин: это действительно так.

Жить стало тяжелее, когда станет легче?

Путин: действительно, в МЧС не самая лучшая ситуация. Люди в погонах получают примерно 43 000. Гражданский персонал - 13-16 тыс. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд. Зарплата "гражданским" будет повышена до 24 тыс.

Путин: вот, вы говорили о 10 тыс. Это надо проверить.

Пожарный из Калининградской области зарабатывает 12-13 тыс рублей. Когда поднимут? Нам приходится работать на 2-3 работах. Из-за этого рушатся семьи.

Путин отметил, что доходы россиян начали восстанавливаться.

Вопрос. Когда жизнь наладится? Тяжело растить детей на 10 000 руб.

Путин: к сожалению, пришлось пойти на эти меры.

Правительство пошло на повышение НДС с 18 на 20 процентов. А кто будет строить мосты и железные дороги?

Путин заверил, что толк от национальных проектов будет. Конечная их цель, - чтобы поставить экономику на новые рельсы. И на этой базе повысить уровень жизни россиян.

Путин: уровень жизни, уровень доходов, здоровье, ЖКХ.

Путин: в ходе текущей работы понятно, что людей волнует.

1,5 млн обращений на Прямую линию поступило на данный момент.

Владимир Путин входит в зал.

Артем Дзюба: вопросов нет!

http://ok.ru/moskvaputinu

Кстати, вы тоже можете задать вопрос Путину через соцсети: https://vk.com/moskvaputinu

Актер Александр Петров, фигуристка Алина Загитова находятся в зале, где вот-вот начнется пресс-конференция.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/rezultaty-oprosa-rusdelfi-o-chem-hoteli-by-sprosit-putina-zhiteli-estonii?id=86589949

А что бы вы спросили у Путина, оказавшись на Прямой линии? Скоро опубликуем результаты нашего опроса среди читателей RusDelfi.

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/chto-by-vy-sprosili-u-putina-okazavshis-na-pryamoj-linii-opros-rusdelfi?id=86582453