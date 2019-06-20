ОНЛАЙН-БЛОГ И ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Президент РФ Владимир Путин проводит прямую линию с народом

Глава российского государства ответит на вопросы об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также о международной обстановке.
Вопросы принимают с 8:00 9 июня и до конца самой прямой линии. К утру 19 июня поступило более миллиона вопросов.
Прямая линия с Путиным 2019
Однако Путин уверен, что не надо вносить каких-либо изменений в УК по этой статье.
Путин: другое дело - нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких нарушений с их стороны. Чтобы не было отчетности ради галок и людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом (Иван Голунов - прим.), о котором вы упомянули. И генералы были за это уволены, надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию.
Путин: действительно у нас очень много таких осужденных, 26 процентов от всех сидельцев.
У нас очень много осуждено людей по статье 228 (наркотики). Может внести поправки?
https://twitter.com/pinem92/status/1141671665438535682
Если бы отмотать ленту на 20 лет назад, вы бы приняли предложение Ельцина стать президентом? Путин заключил, что все равно дал бы утвердительный ответ.
Путин: я помню события в Ботлихе. Для страны это будет неожиданно. Я вспомню, как ко мне обратились ополченцы: не хочет Россия защитить сама себя, дайте нам оружие. Это касается и других населенных пунктов, когда люди защищали себя и Россию. Нужно внести членов ополчения в список ветеранов боевых действий. Поручаю правительству сделать это и как можно быстрее!
Футболист Артем Дзюба и актер Александр Петров тоже там! https://twitter.com/mono_brov/status/1141630909369729025
Путин: что касается бокала, то надеюсь, мы поднимем его вместе с вами.
Ополченцы: разрешите нам поднять бокал за ваше здоровье!
Прямая связь из Дагестана. 20 лет назад в Ботлихе Россия воевала с Басаевым. Участники боевых действий говорят, что до сих пор нет статуса ополченца. Они просят Путина решить этот вопрос.
https://twitter.com/AndreyPokatilo/status/1141664662775373825
Путин: одна из сегодняшних проблем - бесконечное держание под стражей. Хочу скорректировать эту процедуру.
Путин: использовать залог можно! Но полностью исключить арест тоже нельзя. Если богатый человек будет откупаться, этого тоже нельзя допустить.
Путин: хочется сказать, что от нас не убежать, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают. За рубеж. И их не выдают. Вы правы: нельзя злоупотреблять арестами.
Будут ли выходить под залог?
Какой человек за человека должен вноситься? Обычно берется за учет его доход.
Сегодня увеличивается число людей, попадающих в СИЗО. Речь о предпринимателях.
Путин: если кто-то чего-то не делает, то в этом есть и моя вина.
Вы говорили, что давить на бизнеса не надо! Где ваше терпение?
Путин: при Брежневе такого не было, но было многое другое, что привело к распаду Советского Союза.
https://twitter.com/RussiaActually/status/1141666141976313856
Путин: "Яндекс" успешно конкурирует с Google. Все же это не без поддержки государства.
Путин - "Яндексу": мы вами гордимся. Но Huawei тоже все гордились, а сейчас их прихлопнули.
Вопрос о возможности прорыва технологий. Путин ответил: сам хочу.
Задать вопрос предложили присутствующим в зале. Конкретно - Марии Гладких (корреспондент телеканала "Россия").Она подошла к представителю "Яндекса".
https://twitter.com/Iamgolubev/status/1141643560657313794
https://twitter.com/idontundestand_/status/1141662148407566337
https://twitter.com/idontundestand_/status/1141662425340633088
https://twitter.com/MazanMGN/status/1141654088901386243
Путин: ассимилировался.
Куда делся народ чудь?
Путин: вопросы должны решаться в комплексе. Но мы должны решать и аналогичные вопросы граждан РФ, которые находятся на территории Украины.
Речь о моряках, которые задержаны в Керчи и других.
Вопрос из Украины: будут ли освобождены граждане Украины, которые находятся на территории РФ?
https://twitter.com/kommersant/status/1141653087649746946
https://twitter.com/Slideshowville2/status/1141650418134597632
Путин: мне бы хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. Иначе квалифицированные специалисты разбегутся: уйдут в частный сектор или уедут за границу.
Когда чиновники будут получать зарплату, как рядовые работники?
Путин: вы съездите туда. Если нужна индивидуальная помощь, мы готовы ее оказать.
Губернатор: действительно, микрорайон далеко не идеален. Он в зоне особой внимания никогда не был. В этом году там была сдана школа и детсад. Относительно того, что земля отдана под коммерческое жилье - это для меня новость. Мы подкорректируем это решение. И построим парковую зону.
https://twitter.com/looking_for_sun/status/1141654264835661830
https://twitter.com/twittwitow/status/1141659512279113728
Путин: я вижу на экране губернатора Красноярского края. Я дам ему слово, это надо сделать, как бы не было сложно!
Обращение из Красноярска, район Солнечный: пожалуйста, посодействуйте строительству школы.
Колл-цент Прямой линии подвергся DoS-атаке.
Путин: развитие местных брендов? У нас это есть! Вологодское масло. Но я согласен, государство должно оказать поддержку.
Основатель фермерского кооператива: есть идея запуска программы по развитию продуктов территориального происхождения.
Путин: я не буду называть банды тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка. Мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы.
https://www.instagram.com/p/By7YdVng0Mz/
Какими-то странными репортажами перебивают Прямую линию. Как белуг и касаток выпускают в открытое море. Ну, не для прямой же линии этот репортаж.
Интересно, полетят головы?
К этому вопросу обещали вернуться. Туда срочно направили спецкорра.
Из Тюменской области сообщили, что в селе нет водопровода. Приходится закупаться в магазине бутилированной водой. "Владимир, Владимирович, последняя надежда на вас"
Путин: нас обвиняют, что мы Донбасс оккупировали. Это чушь и полная ложь!
Путин: Но есть и позитивные моменты! В Советском Союзе и новой России не было морского двигателестроения. Мы за несколько лет это сделали!
Путин говорит, что от санкции потеряли все: ЕС, Россия, Америка, Китай.
Путин: что значит помириться? Мы ни с кем не ругались.
Ведущий: сегодня ЕС продлевает санкции, призывают помириться.
Путин: нельзя откладывать рождения детей, никакими деньгами не измеряется.
Путин: много вопросов на эту тему на 6 процентов льготную ипотеку не переводят. Это реальная ошибка правительства.
https://twitter.com/yakubenko_m/status/1141648616873975808
https://twitter.com/msk_bitch/status/1141647390828630016
Путин: то, что показали (фото с мусором на улице - прим.), это безобразие.
Путин: это большая проблема, она возникла не вчера. Заниматься этим стали года два-три назад.
Катя Адушкина, видеоблогер: меня интересует проблема ухудшения экологии. В итоге мусор сваливается в одну кучу.
Верхняя Салда: мусорная реформа не работает.
Предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнение задач? - Да, персональная ответственность необходима.
Путин: нам нужно изменить структуру экономики.
https://twitter.com/MaxAntonov49rus/status/1141644950964264962
Путин: в Саратовской области на складах лекарств полно, а в аптеках нет.
Минздрав: выявлено 30 регионов, где серьезные логистические недоработки.
Почему сбои с лекарствами в регионах? Отвечает Минздрав.
Минздрав сообщает, что ежегодно строится порядка 320 ФАПов.
ФАП: Фельдшерско-акушерский пункт.
https://twitter.com/StalinGulag/status/1141637703282450433
https://twitter.com/ann_novichkova/status/1141642652338851841
Путин: я слышал, что В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ зарплаты маленькие.
Путин: конечно, надо развивать систему фельдшеров на селе.
https://twitter.com/MaxAntonov49rus/status/1141642240441430016
https://twitter.com/yakubenko_m/status/1141640273266696193
Путин: действительно, в некоторых регионах есть снижение первичного звена здравоохранения в виде амбулаторных отделений.
Путин: в здравоохранении проблем много. Но отрасль разивается.
Клоунада какая-то.
А вот и бабушка, смелая: есть очереди, ждала три недели.
Даже люди, которые сидят в очереди говорят, что проблем с очередями нет.
В регистратуре Псковской области тоже говорят, что нет проблем с очередями. Ведущий же отмечает, что до включения камер народ был. Все боятся?
Из Псковской области люди жалуются, что не попасть на прием к онкологу.
https://twitter.com/5tv/status/1141639912669818881
Врач уходит от ответа по поводу заработной платы.
В Смоленской области с врачами лучше, чем в Эстонии?
Смоленская область, регистратура: очередей к врачам нет.
https://twitter.com/SasaToff/status/1141638418767720449
https://twitter.com/LexaSandra/status/1141637539616481280
https://twitter.com/Vestifinance/status/1141638443237347330
Обеспечение пенсионеров нормальным доходом - один из приоритетов государства.
Было 33 с небольшим, сейчас 45 000.
Я хочу, чтобы на меня не сердились, когда говорю о средних цифрах. Одно дело в Туве, другое в Москве. В нефтянке - одно, в машиностроении другое.
Путин: рост зарплат есть.
Путин говорит, что Россия столкнулась с проблемой на рынке нефти, металла.
Путин: это действительно так.
Жить стало тяжелее, когда станет легче?
Путин: действительно, в МЧС не самая лучшая ситуация. Люди в погонах получают примерно 43 000. Гражданский персонал - 13-16 тыс. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд. Зарплата "гражданским" будет повышена до 24 тыс.
Путин: вот, вы говорили о 10 тыс. Это надо проверить.
Пожарный из Калининградской области зарабатывает 12-13 тыс рублей. Когда поднимут? Нам приходится работать на 2-3 работах. Из-за этого рушатся семьи.
Путин отметил, что доходы россиян начали восстанавливаться.
Вопрос. Когда жизнь наладится? Тяжело растить детей на 10 000 руб.
Путин: к сожалению, пришлось пойти на эти меры.
Правительство пошло на повышение НДС с 18 на 20 процентов. А кто будет строить мосты и железные дороги?
Путин заверил, что толк от национальных проектов будет. Конечная их цель, - чтобы поставить экономику на новые рельсы. И на этой базе повысить уровень жизни россиян.
Путин: уровень жизни, уровень доходов, здоровье, ЖКХ.
Путин: в ходе текущей работы понятно, что людей волнует.
1,5 млн обращений на Прямую линию поступило на данный момент.
Владимир Путин входит в зал.
Артем Дзюба: вопросов нет!
http://ok.ru/moskvaputinu
Кстати, вы тоже можете задать вопрос Путину через соцсети: https://vk.com/moskvaputinu
Актер Александр Петров, фигуристка Алина Загитова находятся в зале, где вот-вот начнется пресс-конференция.
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/rezultaty-oprosa-rusdelfi-o-chem-hoteli-by-sprosit-putina-zhiteli-estonii?id=86589949
А что бы вы спросили у Путина, оказавшись на Прямой линии? Скоро опубликуем результаты нашего опроса среди читателей RusDelfi.
https://rus.delfi.ee/daily/abroad/chto-by-vy-sprosili-u-putina-okazavshis-na-pryamoj-linii-opros-rusdelfi?id=86582453
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