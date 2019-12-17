Олег Сенцов проходит реабилитацию в Латвии после освобождения из российской трюрьмы

7 сентября прошла процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Обмен прошел в формате 35 на 35. Из Киева в Москву и из Москвы в Киев одновременно вылетели борты с подлежащими обмену заключенными.

На Украину вернулись 24 моряка с военных кораблей, которые были задержаны Россией осенью прошлого года в Керченском проливе, двое из них — сотрудники СБУ. На родину также вернулись политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Павел Гриб, Роман Сущенко, Эдем Бекиров.

В ответ Украина передала России 35 человек. Среди них — главный редактор РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к крушению малайзийского боинга рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Украинский режиссер оказался за решеткой вскоре после аннексии Крыма. В России его обвинили в планировании теракта и приговорили к 20 годам тюрьмы. В заключении Сенцов провел больше пяти лет.

Европарламент в 2018 наградил Сенцова за его правозащитную деятельность премией Андрея Сахарова.