"Одновременно шокирующе и обыденно": эстоно-американский журналист побывал на первой за последние 20 лет казни в США

Я никогда прежде не наблюдал, как физически здорового человека медленно убивают — намеренно — всего в нескольких футах от него. Это было одновременно и шокирующе, и обыденно. Если не знать правду, то можно было подумать, что вы просто смотрите, как человек засыпает. Видеть кого-то повешенным или расстрелянным не могло быть обыденным делом. Но способ, когда убивают с помощью инъекции — может. Нет никаких сотрясений, никаких ударов, никаких запахов, никакой крови.
Как журналист, когда все это происходит, вы думаете о записи всех деталей. Вы хотите убедиться, что не пропустили ничего важного. Одна из задач заключалась в том, чтобы точно записать последние слова Хонкена. Мне нужно было написать свою историю через 15 минут после завершения казни, поэтому я уже наполовину сделал это в своей голове.
Но уже после того, как я отправил свой текст, конечно, все это начинает звучать в голове. Я и до этого видел ужасные вещи. Но стать свидетелем того, как жизнь покидает другого человека — даже человека, который убивал детей — это событие, которое сложнее осознать.
Оглядываясь назад, я понимаю, как много странностей было во всем этом. Казнь произошла в небольшом кирпичном здании, которое расположено на внешней стороне тюремного комплекса. Что меня поразило, когда я шел к нему, так это то, как это здание, где умирают люди — или, как в моем случае, смотрят как кто-то умирает, — было полностью лишено чего-то красивого. Нет украшений, нет кустов, нет цветов, нет окон, нет цвета — ничего. Дизайнеры, должно быть, сделали это с одной целью. Зачем предоставлять осужденным на смерть то, что может утешить их в последние минуты? Должно быть, такими были их мысли.
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