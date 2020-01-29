ОБЗОР | Что нужно знать о новом коронавирусе из Китая

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее и Японии. Заражения выявлены и в странах ЕС — Германии и Франции.

Эксперты прогнозируют, что ситуация окажет неблагоприятное влияние на развитие китайской экономики. Они подчеркивают, что эпидемия, вызванная вирусом 2019-nCoV, произошла в самое неблагоприятное время — в период, когда миллионы жителей Китая традиционно отправляются в путешествия по стране и за рубеж в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Как передается вирус?

Власти КНР подтвердили, что коронавирус нового типа способен передаваться в том числе от человека к человеку. Пока, однако, не выявлено никаких доказательств заражения воздушно-капельным путем. Между тем основным путем передачи вируса по-прежнему считается инфицирование от животных.

Первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. По информации ряда СМИ, до его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи.

Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения: вирус либо передался как зооноз — инфекционное заболевание, передающееся при прямом контакте между животным и человеком, — либо просто воздушным путем, как многие микробы. Кроме того, зоонозы также могут передаваться через продукты питания, к примеру, вследствие употребления продуктов животного происхождения. При недостаточной термической обработке эти продукты могут стать источником инфекции.

Что известно о новом вирусе?

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Коронавирусы известны с 1960-х годов: их название происходит от выступающей, коронообразной белковой структуры вирусной оболочки. Обычно подобные инфекции не представляют для человека серьезной угрозы.