ОБСЕ и Британия требуют провести новые президентские выборы в Беларуси

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам. Результаты голосования 9 августа следует аннулировать в силу "нарушений на всех стадиях" избирательного процесса, отмечается в докладе ОБСЕ, представленном на заседании организации в четверг, 5 ноября. Кроме того, составители документа осудили пытки и "массовые и систематические" нарушения прав человека в республике.

По словам британского министра, доклад представляет ”серьезное обвинение” в адрес режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

”Важно, чтобы эти рекомендации были выполнены и были проведены новые выборы. Будем и далее поддерживать белорусский народ”, — написал Рааб.

Findings of today’s independent report into Belarusian elections presented @OSCE are a damning indictment of Lukashenko’s regime. Essential that its recommendations are carried out & fresh elections held. We will continue to stand with the Belarusian people in their hour of need — Dominic Raab (@DominicRaab) November 5, 2020

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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