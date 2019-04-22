Обнаружена самая первая молекула после возникновения Вселенной

Долгое отсутствие свидетельств о существовании этого соединения в космосе ставило под вопрос текущее понимание процессов, происходящих на ранних стадиях эволюции Вселенной. Статья астрономов опубликована в журнале Nature.

Исследователи обнаружили спектральные линии HeH+ в направлении планетарной туманности NGC 7027 при наблюдении с помощью стратосферного телескопа SOFIA на борту самолета Boeing 747SP (на высоте около 14 км). На астрономическом инструменте установлен прибор GREAT — спектрометр терагерцового излучения высокого разрешения. Он смог охватить область неба размером 14,3 угловых секунды и получить спектры излучения, которое интенсивно поглощается атмосферой Земли и недоступно для наземных обсерваторий.

Показано, что ион гидрида гелия образуется в переходной зоне между областью ионизированного водорода и относительно холодной оболочкой туманности. Это открытие подтверждает ключевые представления ученых о химических реакциях, приведших к появлению первых химических соединений во Вселенной, включая молекулярный водород — самый распространенный газ в межзвездной среде.

Считается, что когда температура Вселенной опустилась ниже четырех тысяч кельвинов, ионы легких элементов начали рекомбинировать в порядке, обратном их потенциалу ионизации, то есть той работе, которую нужно затратить для удаления электрона из атома. Таким образом, ионы гелия с высоким потенциалом ионизации первыми рекомбинировали со свободными электронами и формировали первые нейтральные атомы. В свою очередь, атомы гелия формировали первую во Вселенной химическую связь с положительными ионами водорода (протонами), образуя ион гидрида гелия.