Новым президентом Латвии избран Эгил Левитс. В Суде ЕС он получал 20 тысяч евро

Говоря о солидарности, он отметил также необходимость жилищной политики и эффективной борьбы с теневой экономикой. "В целом комплексная политика солидарности — ключ к уменьшению отчужденности общества. В среднесрочный период она даст также плоды в развитии экономики", — считает Левитс.
Касательно принадлежности он пояснил: "Наша принадлежность к латышской нации, в языке, культуре и исторической памяти которой мы себя распознаем, является предпосылкой смысла существования Латвии как государства". При этом латышская нация, как и любая другая, очень многообразна, отметил Левитс.
Латышскость не следует навязывать, но ее надо предлагать, поэтому единая система школ на госязыке очень важна для уменьшения раскола латвийского общества, уверен он.
"Латвийское информационное пространство, где мы спорим и решаем наши проблемы, должно быть доступно всем, и единая система школ будет этому способствовать. Вопрос о том, хотят ли люди, ощущающие себя принадлежными к одному из нацменьшинств, поддерживать свою отличающуюся национальную идентичность, это вопрос свободного выбора. Латвийское государство уважает нацменьшинства, поэтому другой родной или семейный язык надо предлагать в школах как предмет", — считает Левитс.
Направление принадлежности имеет также внешнее измерение, так как Латвия и латыши являются частью европейского культурного пространства и ЕС, добавил он.