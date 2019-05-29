Новым президентом Латвии избран Эгил Левитс. В Суде ЕС он получал 20 тысяч евро

Эгилс Левитс активен в латвийской политике с 1980 года, в 90-х был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года судья Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Комиссия под его руководством разрабатывала преамбулу Конституции — он настаивал на упоминании христианских ценностей и латышской народной мудрости в тексте преамбулы. Он в последние годы активно комментировал разные вопросы в Латвии.

В 2016 году он был в числе самых высокооплачиваемых должностных лиц ЕС, а в 2018 году стал "Европейским человеком года в Латвии". В интервью "DELFI TV c Янисом Домбурсом" Левитс рассказал, что его месячная заплата в Суде ЕС составляет порядка 20 тысяч евро.

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В преддверии выборов Эгил Левитс дал интервью газете Neatkarīgā rīta avīze, в котором изложил принципы, которых обещает придерживаться, если станет главой государства. "Я предложил бы три главных направления: солидарность, принадлежность и современное государство", — сказал Левитс.

Солидарность в его понимании — это "не только простое перераспределение доходов путем увеличения прогрессивности налогов и повышения пособий и пенсий, но и создание для людей равных возможностей получения доходов". Это касается также заботы о детях, равных возможностей получения качественного образования, здравоохранения и других социальных услуг, добавил Левитс.