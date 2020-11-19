Новые данные о тестах на коронавирус: что нужно знать

В мире появляется все больше тестов, способных определить наличие в организме коронавируса SARS-CoV-2. В середине ноября на рынке были представлены более 400 различных тестов, которые можно разделить на три вида: ПЦР-тест, тест на антиген и серологический тест на антитела. Первый и второй обнаруживают вирус в организме человека на момент тестирования и указывают на то, что он может быть потенциальным источником заражения. Третий определяет, был ли человек инфицирован коронавирусом ранее.

ПЦР-тест



Чтобы проверить, инфицирован ли человек в настоящий момент и может ли он заразить других, в основном применяется тест ПЦР, проводимый по методике полимеразной цепной реакции. Альтернативой ему может быть тест, основанный на методике изотермической амплификации ДНК (образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК), который функционирует сходным с ПЦР образом.

В обоих случаях у пациента с помощью ватной палочки берут из глотки пробу слюны или мокроты из легких. Затем из генетического материала извлекают один ген, размножают его, многократно увеличивая число его копий, и с помощью определенной биохимической реакции, называемой агарозным электрофорезом, определяют наличие вируса в генетическом материале.

Если в пробе не находят вирус, это не всегда означает, что человек не инфицирован. Вирус может находиться в других частях организма. Этим объясняется то, что у отдельных пациентов, которые уже переболели COVID-19, тест ПЦР позже все же может оказаться положительным. Вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен (Christian Drosten) сравнивает этот способ с попыткой выловить из аквариума сачком золотую рыбку. Если сачок оказался пуст, это не означает, что в аквариуме нет рыбы.

Экспресс-тест ПЦР



Классические ПЦР-тесты должны проводиться в лаборатории. Преимущество этого метода — в высокой пропускной способности, позволяющей одновременно протестировать тысячи проб. В то же время это означает, что результата обычно приходится ждать несколько дней.

Эта проблема решается с помощью так называемых экспресс-тестов, быстрых ПЦР-тестов. От обычных они отличаются тем, что проводятся не в специальной лаборатории, а прямо на месте, с использованием мобильного оборудования, и результат теста готов уже через 45 минут. Недостаток быстрых ПЦР-тестов в том, что с помощью необходимого для них оборудования можно сделать не более 80 тестов в день.