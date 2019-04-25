Ночью в своем доме он увидел… черта. Кошмарная ночь недалеко от Вильнюса: о таком жестоком убийстве еще не слышали

Это была настоящая ночь ужаса в городе Эйшишкес, расположенном в Шальчининкайском районе — 27-летний Виктор Боцевич, который родился в этом городе и жил здесь до сих пор, был обвинен в чрезвычайно жестоком убийстве Дариуша Здановича. Уголовное дело против него в среду было возбуждено Вильнюсским окружным судом.

С июля прошлого года Боцевич уже был судим: трижды в Литве и один раз в Германии. "За кражу", — даже не пытаясь ничего утаивать, сказал он в окружении вооруженного конвоя.

Когда его спросили, признает ли он, что убил друга в своем доме, он только развел руками: "Я не знаю — не могу признаться полностью, но и не отрицаю, потому что не могу вспомнить".

Прокурор Вильнюсской областной прокуратуры Николай Козляк заявил, что в ходе досудебного следствия было установлено, что 17 июля прошлого года, в 13.36 в своем доме, В. Боцевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, металлическим прутом и топором нанес не менее 90 ударов в разные части тела Д. Здановичу, который уснул после большого количества выпитого алкоголя.

По словам прокурора, убитый испытывал страшные физические мучения — эксперты установили, что убитому не менее трех раз топором были нанесены удары по лицу и по меньшей мере 87 раз металлическим прутом по различным частям тела: с головы до ног.