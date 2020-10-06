Нобелевскую премию по физике вручат за исследование черных дыр

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета. В официальном пресс-релизе рассказывается подробнее об исследованиях ученых.

Трое лауреатов разделят Нобелевскую премию по физике этого года за исследования, касающиеся одного из самых экзотических явлений во Вселенной — черной дыры.

Роджер Пенроуз — профессор Оксфордского университета — открыл, что образование черных дыр является следствием общей теории теории относительности.

Рейнхард Гензель (Калифорнийский университет) и Андреа Гез (профессор кафедры физики и астрономии в Калифорнийском университете) обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Они предположили, что единственным объяснением этому может быть сверхмассивная черная дыра.

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали канадец Джеймс Пиблз за "теоретические открытия в области космологии" и представители Швейцарии Мишель Майор и Дидье Кело за "открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".

Ранее, 5 октября, стал известны лауреаты Нобелевской премии по медицине. За исследования вируса гепатита С награду получили Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс.

В среду объявят лауреатов премии по химии, в четверг — по литературе. В пятницу будет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября назовут лауреата премии в сфере экономики.

Из-за пандемии коронавируса традиционную декабрьскую церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменили впервые с 1944 года: тогда это было связано с продолжавшейся войной. Вместо очного мероприятия будет организована телевизионная трансляция с прямым включением из разных стран мира. В Норвегии решили все же провести церемонию вручения Нобелевской премии мира, но с меньшим числом участников.