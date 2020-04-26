Нигерийская полиция застрелила 18 нарушителей карантина. От коронавируса там умерли 35 человек

В отчете, опубликованном на завершающейся неделе, Национальная комиссия по правам человека заявила, что получила ”105 жалоб на нарушения прав человека, совершенных силами безопасности” в 24 из 36 штатов Нигерии и столице Абудже.
Согласно отчету, было зафиксировано восемь зарегистрированных случаев внесудебного применения оружия полицейскими, солдатами и представителями сил безопасности, приведших к 18 смертям.
Комиссия обвиняет силы безопасности Нигерии в ”чрезмерном и непропорциональном применении силы, злоупотреблении властью, коррупции и несоблюдении национальных и международных законов.
Согласно статистике института Джона Хопкинса, в Нигерии 1182 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 35 человек погибли от этой болезни. Население Нигерии 195 млн человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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