25.07.2019, 12:48

Независимых кандидатов в Мосгордуму после обысков вызвали на допрос как свидетелей по уголовному делу

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NEWSru.com
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Ljubov Sobol
Ljubov SobolFoto: Mikhail Metzel, Mikhail Metzel/TASS

Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков, Геннадий Гудков, Юлия Галямина и Любовь Соболь, которым было отказано в регистрации, вызваны на допросы в качестве свидетелей по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (статья 141 УК РФ).

Директор ФБК Иван Жданов, к которому накануне вечером приходили с обыском, как и к другим трем кандидатам — Дмитрию Гудкову, Александру Соловьеву и Николая Баландину (последних двух не было дома) — ночью увезли на допрос в Главном следственном управлении СК по Москве. Он отказался от дачи показаний на основании 51 статьи Конституции, позволяющей не свидетельствовать против самого себя.

Утром 25 июля Жданов рассказал "Новой газете", что на допросе его спрашивали "про выборы, все, что связано с моей избирательной кампанией и с акцией у Мосгоризбиркома 14 июля". Следователей, среди прочего интересовало, "кто еще знает", что Жданову отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму (эта информация освещалась в СМИ), кто финансирует кампанию и кто "руководил действиями" на стихийном митинге у Мосгоризбиркома 14 июля.

Жданов отметил, что расценивает как давление ночной обыск и допрос. "И говорить после этого о выборах, о соблюдении честности и равенства кандидатов не приходится", — добавил он, отметив, что дальнейшие планы остаются без изменений. По его мнению, события среды — это акция запугивания независимых кандидатов и людей, которые были 20 июля на согласованном митинге за свободные выборы на проспекте Академика Сахарова.

В постановлении об обыске, которое опубликовал в Twitter адвокат Владимир Воронин, указано, что Иван Жданов "возможно причастен" к уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 141 УК РФ ("Воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав <…> или работе избирательных комиссий, соединенное с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой").

Срочность проведения обыска у Жданова следователи обосновали тем, что промедление могло "повлечь сокрытие и перемещение, а также уничтожение либо утрату следов, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела".

У Дмитрия Гудкова в результате обыска изъяли три ноутбука, системный блок компьютера, три жестких диска, пять USB-флешек, DVD-диск и айфон, у которого, по словам политика, "слетела прошивка", пишет Znak.com. Адвокатов на время обыска в квартиру не пустили, а один из понятых прикрывал лицо капюшоном и знал, как выглядит системный блок Гудкова, который внешне походил на вазу, и где находится камера наблюдения. "С такими понятыми никаких следователей не надо", — прокомментировал Гудков в своем Telegram.

"Когда они пришли, спросили: "Есть ли у вас какие-то материалы, документы по поводу нашей встречи кандидатов в депутаты, которая прошла 14 июля. У меня есть какие-то листовки или план захвата Мосгоризбиркома. Я спросил: "Вы серьезно?" Они ответили, что да, очень серьезно", — рассказал Гудков "МБХ медиа".

Утром в четверг он прибыл на допрос и перед ним написал, что планирует воспользоваться 51 статьей Конституции. "Главное: после массовых обысков и арестов выборы кончились. Уже неважно, что там будет в избиркомах: этот институт при Путине умер. Последняя призрачная возможность легального участия в политике исчезла", — констатировал Гудков.

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Он рассказал, что 8 следователей приехали к нему на машине "кинологической службы" и в первую очередь выключили связь во всем доме. "И чего добились? Напугали? — Нет, разозлили. Помогли мне рассказать новым сотням тысяч россиян о том, что сейчас творится в Москве", — написал политик, отметив, что акция 27 июля около мэрии Москвы остается в силе.

Юриста ФБК Любовь Соболь вызвали на допрос сначала ночным звонком, а затем повесткой. Соболь отметила, что допрос назначен на 10:00, а в 11:00 будет рассматриваться ее апелляция на недопуск на выборы, поэтому допрос она, по всей видимости, пропустит. О вызове на допрос также сообщила в своем Facebook незарегистрированный кандидат Елена Русакова. По ее словам, ее "подстерегли какие-то непонятные парни (не полиция)" и вручили бумагу с неправильным адресом.

Полиция также приходила к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса, чтобы вручить ему повестку в СК, но так как он у них не живет, родители повестку не взяли.

Руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков предположил, что уголовное дело о "воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома" вряд ли дойдет до суда. "Статья УК странная, СКР в Москве обезглавленный и опороченный, генерал Дрыманов сидит, кто принимал решение, неясно, кто будет курировать, неясно. ФСБ в расследовании таких уголовных дел ничего не понимает. По этой теме вообще в стране спецов нет. Обыщут, допросят свидетелями и больше ничего не будет — такой прогноз", — написал правощазитник в своем Telegram-канале. По его мнению, решение по делу принимало "силовое крыло администрации президента", курирующее уголовные дела вокруг "Открытой России" и всю деятельность ФБК.

Напомним, события среды начались с задержания Алексея Навального перед утренней пробежкой. Только к вечеру стало известно, что он арестован на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, где он предложил устроить акцию у мэрии Москвы, если независимых кандидатов в Мосгордуму не зарегистрируют, а также его пост в Facebook с призывом прочесть заявление кандидатов на ту же тему.

За призывы выйти на акцию 27 июля у мэрии Москвы на 30 суток также был арестован активист и организатор "Русских маршей" Марк Гальперин. По 10 суток административного ареста получили активисты Константин Котов и Александр Арчагов, координатор московского штаба Навального Олег Степанов получил 8 суток.

Днем в среду также стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) по факту "заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома". В Москве никого не судили по этой статье по меньшей мере с 2010 года.

В СК не привели никакой конкретной информации, о каких именно акциях идет речь и кто в них участвовал, говорится лишь, что их организовали "в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности". Утверждается, что действия "указанных лиц" были сопряжены "с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий". При этом речь, скорее всего, идет о стихийном протесте 14 июля около здания Мосгоризбиркома, который в воскресный день не работал.

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