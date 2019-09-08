Нетаньяху назвал премьер-министра Великобритании Борисом Ельциным

Инцидент произошел во время заседания правительства. Оговорка Нетаньяху попала в эфир местных телеканалов. ”Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США”, — сказал премьер-министр Израиля.

На кадрах можно услышать, что присутствующие поправили главу израильского правительства, тот улыбнулся и заявил, что проверял, насколько внимательно его слушают.

24 июля 2019 года Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Стать главой правительства политика попросила британская королева Елизавета II и поручила ему сформировать кабинет министров. Ранее Джонсон занимал должность главы МИД Соединенного Королевства. В июле 2018 года он покинул эту должность из-за разногласий по вопросу Brexit. До министра иностранных дел Борис Джонсон был мэром Лондона с 2008 по 2016 годы.