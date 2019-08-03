Неизвестный отрыл стрельбу в гипермаркете Техаса. Есть жертвы

Как сообщает местная полиция в Twitter, стрельба произошла около 11 часов утра (20:00).

Как сообщает местная телекомпания Fox News, стрелок начал стрелять очередями из автоматического оружия (судя по всему, из автомата АК-47) прямо на парковке супермаркета, прежде чем войти вовнутрь здания.

Вооруженный человек до сих пор находится в районе улиц Hawkins и Gateway East.

По неподтвержденным данным, пострадало 18 человек, один погиб.

Экстренные службы работают на месте.