"Не совсем понятно, для чего им стрелять по самолету у себя в столице". Посол Израиля комментирует крушение украинского Boeing в Тегеране(9)
Бывший посол Изралия в России и Украине Цви Маген дал большое интервью изданию "Обозреватель", в котором, в частности прокомментировал версию о том, что украинский Boeing в Тегеране мог быть сбит ракетой.
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