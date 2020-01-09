"Не совсем понятно, для чего им стрелять по самолету у себя в столице". Посол Израиля комментирует крушение украинского Boeing в Тегеране

– Это не исключено, но маловероятно, — поделился мнением экс-посол. — Пока этому нет доказательств. Не совсем понятно, для чего им стрелять по самолету, да еще у себя в столице. Это несерьезно. Но все может быть, мог кто-то и по ошибке выпустить ракету. Также самолет мог упасть из-за технической неисправности.

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Все пассажиры и экипаж погибли.