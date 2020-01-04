НАТО приостановила работу своей тренировочной миссии в Ираке

НАТО приостановила работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии в связи с ростом нестабильности в стране после авиаударов США и угрозой безопасности для персонала альянса в Багдаде. Эту информацию подтвердил ТАСС в субботу представитель НАТО Дилан Уайт. Он уточнил, что персонал НАТО пока остается в стране, миссия не сворачивается, а лишь приостанавливает всю деятельность по тренировке иракских военных.

"Безопасность нашего личного состава в Ираке имеет ключевое значение. Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности. Миссия НАТО сохраняется, но вся тренировочная деятельность в настоящий момент приостановлена", - заявил он.

Представитель альянса также подчеркнул, что НАТО находится в постоянном контакте по Ираку с Вашингтоном: "Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с властями США по ситуации в Ираке. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили по телефону последние события. НАТО тщательно мониторит ситуацию в регионе".