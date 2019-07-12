НАТО обеспокоена поставкой российских комплексов С-400 в Турцию

Североатлантический альянс выразил обеспокоенность в связи с поставкой первых компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в страну НАТО Турцию. "Мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции о закупке С-400", — заявил представитель НАТО в интервью агентству AFP в пятницу, 12 июля.

НАТО многократно предупреждала Турцию, что российские С-400 несовместимы с системой ПВО стран альянса. Германия также не раз предостерегала Анкару от закупки российских ЗРК. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вопреки всем предостережениям союзников и угрозам санкций со стороны США, решил не отказываться от сделки с Москвой.

Совместимость систем — ключевой фактор

Представитель НАТО подчеркнул, что совместимость вооруженных сил альянса имеет ключевое значение для выполнения совместных операций и миссий. Он призвал Турцию вместе с партнерами по НАТО участвовать в создании общей системы противовоздушной обороны.