Наследники "халифата": главное о терроризме в Европе

После совершенного исламистом теракта в Вене федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал, что власти страны будут всеми силами бороться с терроризмом. "Это борьба между цивилизацией и варварством, и мы будем вести ее со всей решительностью", — заявил он, обращаясь к нации во вторник, 3 ноября.

Серия терактов в Европе

Накануне вечером в людном венском квартале "Бермудский треугольник" вблизи центральной синагоги и Венской оперы преступник открыл стрельбу по прохожим. Погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Ранения получили еще 22 человека, в том числе один полицейский.

Нападение в Вене произошло всего через несколько дней после череды исламистских терактов во Франции. 16 октября в Париже родившийся в Москве 18-летний чеченец с криками "Аллаху акбар!" напал с ножом на 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати, убил и обезглавил его.

29 октября в результате нападения вооруженного ножом террориста погибли три посетителя базилики Нотр-Дам в Ницце и еще шесть человек были ранены. А двумя днями позже, 31 октября, неизвестный открыл огонь перед греческой православной церковью в Лионе и ранил ее священника.

В Испании раскрыли крупную ячейку террористов

На этом фоне сообщение полицейской службы Евросоюза Europol о раскрытии крупной сети исламистов на территории ЕС пришлось как нельзя кстати. Испанской полиции удалось обнаружить на севере страны ячейку джихадистов, которые занимались подготовкой терактов от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Ячейка активно распространяла в интернете джихадистскую пропаганду с целью вербовки и идеологической обработки молодых людей", — говорится в сообщении Europol. По данным ведомства, у некоторых из многочисленных аккаунтов джихадистов в соцсетях было более 10 000 подписчиков.

Завербованных молодых людей затем физически и психологически готовили к осуществлению терактов, в том числе учили обращаться с холодным и огнестрельным оружием. На то, чтобы раскрыть сеть, испанской полиции понадобилось два года.