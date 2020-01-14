Население Литвы выросло впервые за 28 лет

Впервые за 28 лет число жителей Литвы за год выросло, пишет "Новая газета" со ссылкой на Департамент статистики.
По предварительным данным, на 1 января этого года в Литве проживали 2 млн 794,3 тысяч человек — на 145 человек больше, чем годом ранее.
Рост населения обусловлен миграцией — в 2019 году в Литву прибыли на 10,8 тыс. человек больше, чем уехали. Более половины мигрантов — это вернувшиеся в страну граждане Литвы.
В 2018 году население Литвы сократилось на 14,9 тысяч.
Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал: подробности трагедии
Погрязшая в долгах многодетная мать в одночасье стала богатой
Удар ниже пояса? Россиянка не хочет выступать за родную страну
Связали и избили: за что полицейские издевались над девушкой