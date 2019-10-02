Напавший на людей в Куопио был отличником и интровертом - тихим и незаметным(1)
24-летний мужчина, совершивший акт насилия в Куопио, был тихим и замкнутым человеком, рассказывают его знакомые, пишет yle.fi.
24-летний мужчина, совершивший акт насилия в Куопио, был тихим и замкнутым человеком, рассказывают его знакомые, пишет yle.fi.
Молодой человек, напавший на школу в Куопио, был отличником, но тихим и замкнутым человеком. Служба новостей Yle получила сведения от десяти знакомых и бывших одноклассников мужчины.
В школьные годы мужчина учился в местечке Сиилинярви, в 20 километрах от Куопио. Он успешно сдал в гимназии выпускные экзамены в 2014 году. По экзаменам финского и английского языков он получил высшую оценку, и ему вручили стипендию.
Один из одноклассников мужчины рассказывает, что во время гимназии он был полностью «невидим».
"Я бы тогда не мог поверить, что он способен на что-то подобное. Он был спокойным и умным", - рассказывает одноклассник.
Другие вспоминают, что молодой человек был тихим.
Родители нападавшего работали в сфере здравоохранения. Родители были в разводе, и подозреваемый со своим братом жили у матери.
Один из знакомых семьи рассказывает, что подозреваемый, когда учился в старших классах, всегда был один во время перемен.
Молодой человек в 2014 году поступил на англоязычную линию университета прикладных наук Savonia по специальности «Международный бизнес».
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